Geen aanhoudingen na uit de hand gelopen demonstratie Kick Out Zwarte Piet

De politie heeft geen aanhoudingen verricht na de onaangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gistermiddag op de markt in Volendam. Wel is de politie oon onderzoek gestart. De marktkooplieden en Volendammers zaten niet te wachten op de demonstranten en werden met eieren, olliebollen en visafval bekogeld. Volgens de actiegroep werden ze niet beschermd door de politie, vertelden ze eerder aan NH Nieuws.

De politie laat vandaag aan NH Nieuws weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht en dat ze een onderzoek zijn gestart om de situatie van gisteren inzichtelijk te maken. "Daarbij worden ook beelden verzameld en uitgekeken." Op beelden is te zien dat naast eieren, de demonstranten ook werden bekogeld met vuurwerk en visafval. Ook werden ze fysiek aangevallen, zo is te zien op beelden. Onder de aanvallers zouden ook voetbalhooligans geweest zijn.

"Mochten mensen beelden hebben maar deze nog niet met de politie gedeeld, dan horen wij dit graag. Uiteraard is hierover contact met de gemeente", zegt de politiewoordvoerder.

'Racistisch dorp'

De actiegroep schrijft op Facebook dat ze super trots zijn op alle demonstranten: "Wij hebben, ondanks het ongekende geweld, een heel krachtig statement kunnen maken in Volendam. Het valt nu niet meer te ontkennen dat Volendam een groot racisme probleem heeft."

"De vraag aan de gemeente, burgemeester en de Volendammers is: hoe nu verder met het racisme in Volendam? Wil Volendam een racistisch dorp of een inclusief dorp zijn? Waar iedereen, ongeacht achtergrond of huidskleur, een veilig en racismevrij leven kan leiden?"



Terwijl Kick Out Zwarte Piet op een antwoord van de gemeente wacht , kijken zij met hun advocaten welke juridische stappen er gezet kunnen worden 'tegen het gewelddadige optreden tegen vreedzame demonstranten van KOZP in Volendam.'

Zowel de gemeente Edam-Volendam als de burgemeester hebben nog niet op deze vraag gereageerd. Wel liet burgemeester Lieke Sievers gisteren aan NH Nieuws weten dat ze vindt dat de demonstratie en de daarop gekomen tegenreactie niet geëscaleerd is. "Het hangt ervan af wat je escaleren noemt. Volgens mij zijn er geen doden en gewonden gevallen."