Burgemeester Volendam: "Demonstratie niet geëscaleerd, er zijn geen doden of gewonden"

Volgens Lieke Sievers, de burgemeester van Edam-Volendam, is de demonstratie vanmiddag niet geëscaleerd. De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet vond onaangekondigd plaats waarop zij werden aangevallen en bekogeld door mensen op de Volendamse markt.

"De demonstratie was onaangekondigd, dat is natuurlijk niet de bedoeling", vertelt Sievers. "De reactie op de demonstratie, het bedreigen en belagen, mag ook niet. We willen met elkaar ieders mening respecteren, dus dan zullen we ons allemaal aan de spelregels van de samenleving moeten houden. Dat is zeker belangrijk in deze tijd, willen we de rust en vrede met elkaar behouden."

Het had volgens Sievers 'nog veel erger gekund'. Ze vindt niet dat de demonstratie en de daarop gekomen tegenreactie geëscaleerd is. "Het hangt ervan af wat je escaleren noemt. Volgens mij zijn er geen doden en gewonden gevallen."

De politie en de boa's hebben de demonstranten gezegd omdat de demonstratie niet aangekondigd was, ze ermee moeten ophouden. "De bedoeling is om de boel niet te laten escaleren. Je moet altijd overwegen wat voor middelen er worden ingezet, die in verhouding staan tot het uiteindelijk te bereiken doel", verklaart Sievers aan NH Nieuws.

Gebruik je verstand

Over de manier van handhaving en het optreden van de politie wil ze niet verder ingaan. "Ik keur het een en het ander niet af. Ik wil oproepen om elkaar in deze tijd het leven niet moeilijker te maken, het is al moeilijk genoeg. Gebruik nou je verstand."

De burgemeester wil vooral mensen op het hart drukken dat we regels hebben. "Of het nu gaat om een demonstratie aankondigen of om respect hebben voor de mening van een ander. Respect, redelijkheid en verdraagzaamheid is voor iedereen belangrijk", stelt Sievers.