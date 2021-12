Anti-Zwarte Piet-demonstranten aangevallen met eieren en oliebollen in Volendam

Een groep anti-Zwarte Piet-demonstranten is vanmiddag aangevallen in Volendam. De demonstranten stonden op de markt bij het Havenhof in Volendam toen ze door een grote groep werden bekogeld met onder meer eieren. Ook zouden ze zijn geslagen.

Een woordvoerder van de politie kan daar niet verder op ingaan. "Even voor 13.00 uur werd de situatie door de burgemeester van Volendam ontbonden. Daarin hebben we als politie een ondersteunende rol gehad. Hierbij begeleidde de politie de demonstranten in de bus uit Volendam."

Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie was bij de actie. Hij reageert geschrokken vanuit de bus. "Er werd met allerlei voorwerpen gegooid, we kregen alles over ons heen: waterflessen, van groente tot fruit, vuurwerk, sigaretpunten en spugen", vertelt hij. "Ook werden er mensen van ons fysiek aangevallen en geslagen."

Grimmig

Een woordvoerder van de politie liet eerder op de middag weten op de hoogte te zijn van de situatie. "Op dit moment is de situatie grimmig, waardoor wij even ter plaatse gaan. Als woordvoerder heb ik de situatie nu niet zodanig onder ogen, dat ik precies weet wat er aan de hand is."

De woordvoerder: "Mijn collega's gaan de situatie nu waarnemen en dan zullen we kijken welke maatregelen er genomen zullen moeten worden."