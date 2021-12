Ingrid gooide tientallen eieren naar anti-Zwarte Piet-demonstranten: "Ben uit m'n dak gegaan"

Ingrid Eekels was vanmiddag een van de eersten die eieren richting de anti-Zwarte Piet- demonstranten in Volendam gooide. De organisatie 'Kick Out Zwarte Piet' voerde vanmiddag onaangekondigd actie op de Volendamse markt. En daar waren de meeste mensen in Volendam niet van gediend. "Ik ben uit m'n dak gegaan", vertelt Ingrid aan NH Nieuws.

Ingrid staat wekelijks op de markt met haar tupperware-artikelen. Ze vertelt hoe ze de demonstranten plotseling hoorde aankomen. "Het is heel indrukwekkend natuurlijk als dat met z'n allen binnen komt lopen." Volgens Ingrid 'kon ze niks anders'. "We hebben hier één feest, en dat is Sinterklaas met zwarte pieten, en het wordt door zo'n groep steeds in het verdomhoekje gezet. Daarom heb ik, toen ze hier aankwamen twee dozen eieren gekocht en ik ben gaan gooien", zegt ze na afloop. Naast eieren, werden de demonstranten ook bekogeld met vuurwerk en visafval. Ook werden ze fysiek aangevallen, zo is te zien op beelden. Onder de aanvallers zouden ook voetbalhooligans geweest zijn.

Quote "Ik had niks anders. Als ik andere dingen had, was ik daarmee gaan gooien." Ingrid Eekels, marktverkoopster

Na de eerste aanval en nadat de burgemeester de demonstratie formeel had ontbonden, vertrokken de demonstranten richting de bus waarmee ze naar Volendam waren gekomen. Die stond geparkeerd naast de oliebollenkraam van Aschwin Elsinga. Tekst loopt door onder de video.

"Ik stond lekker oliebollen te bakken en er komen twee touringcars de straat inrijden. Er komen zo'n vijftig demonstranten uit en die vliegen zo de markt op", vertelt hij. Later keerden de demonstranten weer terug bij Elsinga, toen ze door door tegendemonstranten richting hun bus werden gedreven.

Quote "Twee vrienden kwamen met allebei 50 euro en daarmee kochten ze oliebollen. Van mij hadden ze ze gratis mogen hebben" Aschwin Elsinga, eigenaar oliebollenkraam

De boze Volendammers hadden meer munitie nodig en vonden dat bij de kraam van Aschwin. "Twee vrienden kwamen met allebei 50 euro en daarmee kochten ze oliebollen. Van mij hadden ze ze gratis mogen hebben." Wat de marktkooplui extra steekt, is dat zij door de demonstratie ruim een uur geen omzet hebben gedraaid. "Mensen konden simpelweg niet meer bij mijn kraam, maar er waren ook veel mensen te bang om nog naar de markt te komen. Gelukkig trekt dat, sinds de demonstranten weg zijn, weer wat aan", vertelt groenteboer Sjaak. Eieren, vuurwerk en visafval De bekogeling had veel impact op de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, zo laten ze weten aan NH Nieuws. Toch heeft Ingrid achteraf geen spijt: "Ik had niks anders. Als ik andere dingen had, was ik daarmee gaan gooien." De demonstratie is op dronebeelden vastgelegd. Bekijk de beelden hieronder:

