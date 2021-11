Chagrijn bij AZ maakt even plaats voor brede glimlach na Europese overwintering

AZ is in de Conference League niet meer te achterhalen in de groep. De Alkmaarders zijn met nog één duel te spelen al zeker van de groepswinst. "Dit zijn mooie successen die we tastbaar kunnen noemen."

Zeldzame wissel

Na het puntenverlies tegen NEC (1-1) vond Jansen dat er een nieuwe dynamiek gevraagd werd. Voor het eerst in lange tijd wisselde hij met de opstelling. De laatste keer dat de trainer van AZ een ander poppetje op het formulier zette, was in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (5-0 winst). "Sugawara en Gudmundsson hebben het oké tot behoorlijk gedaan, maar ik vond dat het noodzakelijk was om Witry en Evjen een kans te geven."