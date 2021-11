Timo Letschert mag vertrekken bij AZ

De problemen begonnen bij de uitwedstrijd tegen FC Twente in september. Letschert ging twee keer in de fout en mocht al snel naar de kant. Vervolgens koos de inwoner uit Broek in Waterland niet om met de spelersbus naar huis te gaan, maar met eigen vervoer. Daarna liet Jansen hem korte tijd buiten de selectie.

Oplossing

"Na overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is dat de toekomst van Letschert ergens anders ligt", vertelt Jansen op de persconferentie in Tsjechië, waar AZ zich voorbereidt op de Europese wedstrijd tegen Jablonec. "Hij zit in een fase van zijn carrière waarin je wilt spelen. Zijn perspectief hier bij AZ is nu heel beperkt. Dan werk je samen om tot een oplossing te komen." Het contract van Letschert loopt nog door tot de zomer van 2023.

In totaal speelde Letschert 29 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij niet scoorde.