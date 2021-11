Noren Evjen en Witry in de basis bij AZ tegen Jablonec

Normaal gesproken voert Pascal Jansen niet veel wijzigingen door in zijn opstelling. Tegen Jablonec voor de Conference League wijzigt de Alkmaarse oefenmeester zijn elftal op twee plaatsen ten op zichte van afgelopen weekend. Hakon Evjen en Aslak Fonn Witry staan op het wedstrijdformulier en dat gaat ten koste van Albert Gudmundsson en Yukinari Sugawara.

Hakon Evjen startte dit seizoen nog niet in de basis. Wel viel de Noorse aanvaller zeven keer in. Aslak Fonn Witry speelde al wel een paar keer in de basis. Zo begon de verdediger uit Noorwegen het seizoen nog als basisspeler op de linksback positie, maar toen Owen Wijndal terugkeerde van zijn blessure mocht Witry al snel plaatsnemen op de bank.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, Midtsjo, De Wit; Evjen, Pavlidis, Karlsson.

De wedstrijd Jablonec - AZ begint om 21.00 uur. Bij een gelijkspel zijn de Alkmaarders al verzekerd van groepswinst.