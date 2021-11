Vuurwerk in het stadion, maar niet binnen de lijnen: AZ gelijk tegen NEC

AZ is in eigen huis tegen pijnlijk puntenverlies aan gelopen. In de blessuretijd bezorgde invaller Zakaria Aboukhlal de thuisploeg nog een punt (1-1) in een duel dat werd ontsierd door relschoppers die het stadion binnendrongen.

Vangelis Pavlidis in actie tegen NEC - Pro Shots / Jasper Ruhe

In een leeg stadion had AZ in de openingsfase veelvuldig de bal, maar wist het niet tot een kans te komen. De eerste de beste kans voor de bezoekers was echter meteen raak. Jonathan Okita frommelde de bal erin. Hoewel de assistent-scheidsrechter de vlag omhoog stak voor buitenspel, besliste de VAR dat het doelpunt geldig was: 0-1. Vuurwerk De problemen leken zich in korte tijd flink op te stapelen in Alkmaar. Enkele tientallen supporters drongen in de 17e minuut het stadion binnen, gooiden met vuurwerk en legden de wedstrijd daarmee voor een aantal minuten stil. De supporters verlieten uit zichzelf het stadion en toen de rust teruggekeerd was, werd de wedstrijd weer hervat. Tekst loopt door onder het artikel.

AZ had in het restant van het eerste bedrijf moeite om door de hechte defensie van de Nijmegenaren heen te voetballen. Albert Gudmundsson vuurde na een knappe actie hard op de vuisten van NEC-doelman Branderhorst. Vangelis Pavlidis had halverwege de eerste helft de gelijkmaker op zijn voet, maar raakte de binnenkant van de paal. Terugknokken Opnieuw moest AZ na de pauze aan de bak om een achterstand ongedaan te maken. Het tempo werd behoorlijk opgeschroefd en de bezoekers werden teruggedrongen. Het leverde niet direct gevaar op, maar de intenties waren duidelijk. Het gevaar bleef slechts beperkt tot afstandsschoten en voorzetten van de zijkant. Daardoor was NEC aangewezen op countervoetbal. Via Okita dacht het even op 0-2 te komen, maar de vlag ging omhoog vanwege buitenspel. In de allerlaatste minuut van de extra tijd kreeg AZ toch nog loon na werken. Invaller Zakaria Aboukhlal werkte de 1-1 binnen, waardoor AZ alsnog een punt overhoudt aan het duel. Aanstaande donderdag speelt AZ de een na laatste groepswedstrijd in de Conference League. Op bezoek bij Jablonec kan groepswinst en een plek in de volgende ronde veiliggesteld worden. Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara (Witry/74), Hatzidiakos (Beukema/82), Martins Indi, Wijndal; Midtsjö (Evjen/64), Clasie, De Wit; Gudmundsson (Reijnders/64), Pavlidis (Aboukhlal/82), Karlsson