Remise voor inspiratieloos AZ en plaatst zich voor de achtste finales

Al vroeg in de wedstrijd kwam AZ op achterstand. Via een vrije trap scoorde Milos Kratochvil in de zevende minuut voor Jablonec. Vindahl zag er ongelukkig uit, de Deense goalie schatte de actie van de Tsjech verkeerd in. AZ creëerde in die eerste helft weinig kansen. Toch kwamen de Alkmaarders vlak voor rust op gelijke hoogte, via Hakon Evjen. De Noor schoot knap uit de draai in de rechterhoek, 1-1.