AZ kan eindelijk weer eens lachen na ruime overwinning op Go Ahead

Na drie nederlagen op rij heeft AZ vandaag eindelijk weer eens drie punten kunnen bijschrijven in de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in het eigen stadion met 5-0 van Go Ahead Eagles. Jesper Karlsson was met twee doelpunten de gevaarlijkste man bij AZ. De andere doelpunten kwamen op naam van Dani de Wit, Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders.

AZ schoot in het eigen stadion uit de startblokken en bij de eerste kans in de vierde minuut was het gelijk raak. Vangelis Pavlidis gaf de bal na een mooie solo aan Karlsson en de Zweed schoot de bal met veel gevoel achter doelman Warner Hahn van Go Ahead. Na bijna een half uur spelen verdubbelde AZ de score dankzij Dani de Wit. De middenvelder uit Bovenkarspel kopte een voorzet van Sugawara hard in de touwen en zorgde zo voor de verdiende 2-0 ruststand.

Na de rust gebeurde er lange tijd weinig, maar met nog tien minuten op de klok wist AZ voor een derde keer te scoren. Håkon Evjen werd gevloerd door Hahn in het strafschopgebied en de penalty die daarop volgde werd raak geschoten door Karlsson. Ook de ingevallen Aboukhlal liet zich nog zien met een doelpunt in de slotfase. De aanvaller werd weggestuurd door Sugawara en liet Hahn geen kans: 4-0. Om het feest in Alkmaar nog mooier te maken schoot Reijnders vanaf 25 meter met een schitterend afstandsschot de vijfde en laatste treffer van AZ binnen.

In het slot van de wedstrijd controleerde AZ het duel en werd Go Ahead niet meer gevaarlijk. Door de 5-0 overwinning stijgt AZ van de negentiende naar een voorlopige elfde plaats in de eredivisie. Aanstaande donderdag komt AZ opnieuw in actie. Dan is Jablonec in Alkmaar de tegenstander in de Conference League.