Aanhouding in onderzoek naar malafide activiteiten op bloemenveiling Aalsmeer

Verschillende bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn zijn de afgelopen dagen gecontroleerd op eventuele criminele activiteiten of banden met de onderwereld. "Bij de controles zijn een aantal overtredingen en strafbare feiten geconstateerd", laat de politie weten.

Zo is er iemand aangehouden die niet de juiste verblijfs- en/of werkvergunning had, en wordt er onderzoek gestart naar onderbetaling. De controles werden uitgevoerd door onder andere de politie, gemeenten, de Koninklijke Marechaussee en de Douane.

'Daadkrachtig optreden'

"De controles zijn uitgevoerd om zicht te krijgen op de bedrijfsvoering, werkwijze en dynamiek van de bedrijven. Daarnaast willen we malafide bedrijvigheid doen stoppen en bonafide bedrijven weerbaarder maken. Ook proberen we de zichtbaarheid van de overheid te vergroten door daadkrachtig op te treden tegen ondermijning en bewustwording te creëren", aldus de politie.

De verschillende partijen werken al langer tijd samen in het programma 'Een weerbare sierteeltsector', waarmee ze proberen de bloemenveiling in Aalsmeer en bedrijven in de sector weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Maffia op de bloemenveiling

Al jaren proberen betrokken partijen grip te krijgen op de criminaliteit, maar uit recente rapporten blijkt dat de maffia nog steeds volop aanwezig is op de bloemenveiling.

Desondanks heeft het bestrijdingsprogramma de afgelopen tijd wel tot verschillende successen geleid. Zo werden eind juni drie mannen aangehouden die vanuit de bloemenveiling in Aalsmeer cocaïnehandel zouden hebben opgezet.