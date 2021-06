Cocaïnehandel tussen de rozen: criminele organisatie opgerold op bloemenveiling

De politie kwam de mannen op het spoor door onderschepte berichten van de versleutelde berichtendienst Sky ECC. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen een criminele organisatie in de kraag te hebben gevat. In totaal zouden de mannen meer dan 200 kilo cocaïne hebben willen smokkelen.

Bloemen als dekmantel

De eerste lading werd in februari vorig jaar onderschept. Het ging om een transport vanaf een loods in de omgeving van de bloemenveiling. De afzender bleek een bedrijf uit Amstelveen, waarvan de eigenaar toen als verdachte is aangestipt. De pakketten zaten verstopt in bloembakken en de bloemen werden daarbij volgens de politie gebruikt als dekmantel.

In september vorig jaar werd een tweede lading onderschept. Een tweede verdachte kwam in beeld: een medewerker van een exportbedrijf, dat gevestigd is op de bloemenveiling. "Door de berichten uit gekraakte PGP-telefoons komt het onderzoek in een stroomversnelling", schrijft de politie. Een derde verdachte, die de politie op het oog had voor witwassen, kwam door de onderschepte berichten ook in beeld voor de 'export van harddrugs'. Ook een 'drugslijn naar het buitenland kwam concreter aan het licht'.

Doorzoekingen

De drie mannen (24, 37 en 52 jaar oud) zijn 5 juni aangehouden in Amsterdam, Uithoorn en Vleuten. In woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Badhoevedorp, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Utrecht zijn doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn een 'hoeveelheid' contant geld, computer, telefoons en verschillende voertuigen in beslag genomen. Om hoeveel geld het gaat, kan de politie niet vertellen.