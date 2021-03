Burgemeester over criminaliteit op bloemenveiling: "Maffia nog niet weg"

AALSMEER - De bloemensector die misbruikt wordt door criminelen voor bijvoorbeeld het transport van drugs. Het is niet nieuw, geeft ook de Aalsmeerse burgemeester Gido Oude Kotte toe. En het zal ook niet zomaar verdwijnen. Vandaag verscheen dan ook voor de vierde keer een rapport over deze verborgen vorm van criminaliteit. Wat kunnen de overheidsinstanties daarmee om het probleem aan te pakken?

Volgens Oude Kotte is samenwerking het antwoord op die vraag. Met het rapport dat vandaag naar buiten kwam in de hand, moeten gemeenten, politie en douane een goed plan van aanpak maken.

Systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens het vandaag verschenen rapport houden malafide bedrijven rond de bloemensector in onder andere Aalsmeer zich ermee bezig. Ze kunnen zich gemakkelijk rond de bloemenveiling vestigen. Er is weinig toezicht en de terreinen zijn slecht beveiligd. De bloemenhandel is daarmee ideaal voor drugssmokkel.

Vierde rapport

Dat terwijl er al jaren signalen zijn dat de bloemenbranche misbruikt wordt voor dit soort criminele praktijken. Burgemeester Gido Oude Kotte is er ook heel eerlijk in. "Dit is het vierde rapport dat we presenteren met elkaar. In 2017 hadden we nog de analyse Van veld tot Vaas, waarin we met elkaar concludeerden: we luiden de noodklok, want er is echt wat aan de hand", zegt hij.

"Vervolgens horen we niks meer. Het hele grote probleem is: het gaat over verschillende gemeenten heen en het gaat over heel veel bedrijven. Wie is nou degene die dit vraagstuk moet aanpakken?"