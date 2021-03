Onderzoeksrapport: bloemenveiling Aalsmeer trekt criminelen aan

AALSMEER - De bloemenveiling van FloraHolland is kwetsbaar voor criminelen. In bredere zin geldt dat voor de hele sierteeltsector. Dat blijkt uit het onderzoek 'Mainport in de tweede linie', naar zware georganiseerde criminaliteit in deze branche.

Bloemenveiling FloraHolland - FloraHolland

Bij Schiphol en de Rotterdamse haven worden de EU-buitengrenzen bewaakt en zijn dagelijks douaniers en beveiligers aan het werk. Dat is in de sierteeltsector niet of nauwelijks het geval, concluderen de onderzoekers. Grootschalige en dagelijkse bloementransporten zijn daarom aantrekkelijk voor drugscriminelen. Ondermijnende criminaliteit De onderzoekers concluderen verder dat in de sierteeltsector veel geld wordt verdiend met ondermijnende criminaliteit. Zo is er sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens de onderzoekers houden malafide bedrijven zich met meerdere vormen van deze criminaliteit bezig.

Al sinds 2014 probeert justitie zicht te krijgen op criminelen die de sierteeltsector misbruiken om geld wit te wassen of drugs te smokkelen. Toen al bleek dat de branche en de veiling als economische knooppunt gevoelig zijn voor grootschalige criminele activiteit. Maatregelen De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, opsporingsdiensten en Royal FloraHolland werken daarom al enige tijd samen binnen het project 'Weerbare Sierteeltsector'. "We hebben meerdere dingen gedaan om de interne veiligheid en de beveiliging te verbeteren, zoals het aanscherpen van de klantscreening, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting. Ook hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan", licht woordvoerder Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland toe. Maar volgens alle partijen is er ook veel meer aandacht en ondersteuning nodig vanuit de landelijke overheid bij de bestrijding van criminaliteit in de sierteeltsector. Start campagne De betrokken partijen zijn het er over eens dat er meer bewustwording nodig is onder ondernemers en personeel. Daarom is vandaag, in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, een campagne gestart waarmee de branche bewust gemaakt moet worden van de problemen van ondermijnende criminaliteit. Om ondernemers te helpen hun bedrijven weerbaarder te maken tegen criminaliteit, komen er dit jaar ook bijeenkomsten.