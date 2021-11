Maffia nog volop aanwezig op bloemenveiling Aalsmeer: 'Samenwerken om grip te krijgen'

Cocaïnehandel, oplichting, arbeidsuitbuiting, de smokkel van wapens en witwaspraktijken: het is bijna dagelijkse kost op de bloemenveiling in Aalsmeer. Al jaren proberen betrokken partijen grip te krijgen op de criminaliteit, maar uit recente rapporten blijkt dat de maffia nog volop aanwezig is op de bloemenveiling. Gemeenten, Flora Holland en het Ministerie van Justitie proberen nu met een structurele samenwerking de ondermijning uit de weg te ruimen.

NH Nieuws

Sinds anderhalf jaar proberen de partijen grip te krijgen op criminaliteit. Onder de naam 'Een Weerbare Sierteeltsector' werken ze aan 'het blijvend weerbaar maken van de sierteeltsector tegen ondermijnende criminaliteit'. Structureel samenwerken Maar het programma loopt tegen zijn einde en de partijen willen een structurelere samenwerking. Dat vertelt woordvoerder van Flora Holland, Michel van Schie: "Alles wat de afgelopen jaren in gang is gezet moet nu een structurele samenwerking worden. Je kunt zeggen: 'tot het is opgelost', maar het zal waarschijnlijk permanent moeten blijven". Het programma 'Een Weerbare Sierteeltsector' heeft afgelopen tijd voor verschillende successen gezorgd. Zo werden eind juni drie mannen aangehouden die een cocaïnehandel opgezet zouden hebben vanuit de bloemenveiling in Aalsmeer. Hack PGP-telefoons De mannen zouden pakketten coke tussen de bloembakken hebben verstopt en er zou zelfs sprake zijn van een drugslijn naar het buitenland. De politie kwam de mannen op het spoor door onderschepte berichten van de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Toch is een meer structurele samenwerking een vereiste volgens Flora Holland en gemeenten. "In de praktijk blijkt dat het delen van informatie en elkaar daarmee op de hoogte stellen van wat er gebeurt, lastig is. Dit heeft alles te maken met de inzet van verschillende partijen. Bijvoorbeeld: een wijkagent die als een van zijn taken heeft om af en toe bij Flora Holland te komen kijken. Je moet daar iets structureels van maken", aldus van Schie.

Hoe de maffia haar weg vond in het bedrijf van bloemenman John: Ondernemer John van Ballegooijen had jarenlang een bedrijf in de sierteelsector. Samen met zijn broer bouwde hij een miljoenenbedrijf op: 'Gebr. Van Ballegooijen BV'. Het bedrijf gaat in 2009 failliet nadat de Italiaanse maffia het vertrouwen van John hebben gewonnen. Ze lichten hem voor miljoenen euro's op. Een uitgebreid interview met hem later vandaag op www.nhnieuws.nl

Dat onderkent ook Bart Schmidt, strategisch adviseur van de gemeente Aalsmeer: "We werkten tot nu met verschillende pijlers, maar willen eigenlijk dat de private partners steeds belangrijker worden. Daarbij moet je denken aan de zwaargewichten in de sierteeltsector: Flora Holland, grote handelaren, de gehele logistieke industrie en de kwekers zelf", aldus Schmidt.

Quote Criminelen op de veiling houden zich 9 van de 10 keer bezig met de handel van cocaïne Bart Schmidt, Strategisch Adviseur Gemeente Aalsmeer