Hoe bloemenman John voor miljoenen werd opgelicht door de Italiaanse maffia

John van Ballegooijen had, samen met zijn broer, jarenlang een goedlopend bedrijf in de export van bloemen. Onder de naam 'Gebr. Van Ballegooijen BV' exporteerden de broers, via de Aalsmeerse bloemenveiling, bloemen over de hele wereld. Alles liep op rolletjes, tot het moment dat de Italiaanse maffia het vertrouwen van de broers hadden en ze oplichtten voor miljoenen euro's.

"Op het eerste oog zijn het gewoon klanten", vertelt John van Ballegooijen aan NH Nieuws. "Ze komen binnenwandelen met de boodschap dat ze samen willen werken en leveren een pakket klanten aan. Ze bestellen de bloemen, betalen het bedrag netjes contant af iedere week en wachten tot ze een grote klapper kunnen maken", aldus John.

Valentijn

Met een 'grote klapper' doelt John op Valentijnsdag, Moederdag of Kerst. "Ze bestellen een gigantische lading aan bloemen. Snijbloemen, rozen, potplanten en dure handel. Omdat het bijna Valentijnsdag was bleven de italianen 'door de drukte' de eerste twee weken van februari in Italië, maar vervolgens waren ze niet meer traceerbaar en tot op de dag van vandaag heb ik er nooit meer iets van gehoord." John zijn bedrijf gaat uiteindelijk in 2014 failliet, met als oorzaak deze miljoenenoplichting.

'Een weerbare sierteeltsector'

Naast oplichting is de veiling een paradijs voor cocaïnehandel, arbeidsuitbuiting, de smokkel van wapens en witwaspraktijken. Al jaren proberen betrokken partijen grip te krijgen op de criminaliteit, maar uit recente rapporten blijkt dat de maffia nog volop aanwezig is op de bloemenveiling.

Om dit soort schrijnende gevallen op en rond de bloemenveiling tegen te gaan willen partijen als gemeenten, het Openbaar Ministerie, Douane en Royal Flora Holland nu structureel gaan samenwerken. Dat maakten zij vanochtend bekend tijdens een bezoek van demissionair minister Grapperhaus aan de bloemenveiling.

Het programma 'Een Weerbare Sierteeltsector' heeft afgelopen tijd voor verschillende successen gezorgd, maar: "Alles wat de afgelopen jaren in gang is gezet moet nu een structurele samenwerking worden. Je kunt zeggen: 'tot het is opgelost', maar het zal waarschijnlijk permanent moeten blijven", vertelt een woordvoerder van Flora Holland.

Volgens John kunnen alle partijen wel gaan samenwerken, maar 'het is niet waterdicht te krijgen'. "Wij hadden heel veel klanten, in Europa of wereldwijd, hoe ga je die allemaal controleren? En hoe ga je voorkomen dat ze, net als bij ons, ondernemers voor miljoenen euro's oplichten?"