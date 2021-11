Overname voormalige DSB-leningen definitief akkoord: afronding faillissement in zicht

De overname van resterende leningen van de DSB Bank door NIBC Bank is defintief akkoord bevonden. Dat is zojuist bekend gemaakt. Met de koop is een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid en kan het faillissement worden afgerond.

De bank van oprichter Dirk Scheringa werd in 2009 failliet verklaard. Nadat er eerder onenigheid was ontstaan over dure verzekeringen bij leningen, leidde een run van klanten op hun spaargeld na een oproep van Pieter Lakeman op tv het definitieve einde in.

In juni werd duidelijk dat de laatste leningen waren verkocht aan NIBC Bank. Curator Ben Knüppe zei daar toen over tegen NH Nieuws/WEEFF: "Dit is het begin van het einde."

Akkoord voor verkoop leningen

Het wachten was toen nog op een akkoord van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). En dat is er nu, zo maakt NIBC Bank vandaag bekend. De leningportefeuille met zo'n 17.000 klanten is vandaag overgedragen.

En dat betekent dat het faillissement twaalf jaar na dato definitief kan worden afgerond. Met de opbrengsten worden de laatste schuldeisers terugbetaald, in totaal nog 752 miljoen euro. Ook ontvangen ze nog misgelopen rente. Begin deze maand lieten de curatoren nog weten te verwachten dat ze in december hun geld terugkrijgen.

Dirk Scheringa nog bezig met rechtszaak

In juli dit jaar reageerde DSB-oprichter Dirk Scheringa verontwaardigd over de afwikkeling van het faillissement. Hij was blij dat alle schuldeisers hun geld terugkrijgen, maar vindt het ook het bewijs dat zijn bedrijf ten onrechte de afgrond is ingeduwd. "Mijn bank is onnodig kapot gemaakt." Via een rechtszaak tegen de Staat eist hij 830 miljoen euro terug. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak is.