DSB Bank bestaat nog steeds: 'Faillissement mogelijk volgend jaar afgerond'

WOGNUM - In oktober 2009 ging de DSB Bank van Dirk Scheringa failliet, maar het bedrijf bestaat nog steeds. Toch is het einde in zicht: curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe zeggen tegen NH Nieuws dat mogelijk volgend jaar het faillissement moet zijn afgerond en dat waarschijnlijk alle schuldeisers dan ook zijn terugbetaald.

"Ik denk dat we langzaam zo ver zijn dat we tot een slot komen. Maar dat hangt ook van de markt af", vertelt curator Rutger Schimmelpenninck. Collega-curator Ben Knüppe vult aan. "Ik verwacht dat we binnen één à anderhalf jaar heel ver zijn."

Waar faillissementen doorgaans binnen korte tijd worden afgewikkeld, bleek dat bij DSB een stuk lastiger. "Dit is het grootste bankfaillissement van Nederland", legt Knüppe uit. Er moest een oplossing worden gezocht met gedupeerde klanten, en het bleek ook verstandig langer door te gaan om de schuldeisers terug te betalen. Spaarders hebben hun geld al terug, en het zijn nu voornamelijk nog de banken die zijn bijgesprongen die nog 900 miljoen euro tegoed hebben. "We verwachten die allemaal te kunnen terugbetalen."

Want het bedrijf is nog springlevend. Het heet inmiddels Finqus en nog steeds 40.000 klanten lossen hun lening af, met een waarde van in totaal nog zo'n 2,5 miljard euro. Vanuit het raam van hun nieuwe onderkomen kijken de medewerkers uit op de voormalige DSB-kantoren in Wognum. De meeste van de ruim twintig personeelsleden zijn ook allemaal ex-DSB'ers. Zo ook Ilse Klöpping uit Hoorn. "Het is bijzonder dat we nog werken. Maar er wordt ook verwacht dat er werk verzet wordt. Het heeft ook iets bijzonders dat we kunnen werken aan de afwikkeling."

Daar sluit haar Medemblikker collega Jan Keet zich bij aan, al weet hij ook dat hij daarna op straat staat. "Ik wil dit faillissement goed afwikkelen. Ik denk dat we dit verantwoordelijkheidsgevoel allemaal hebben om dit zo goed mogelijk af te ronden."



In de afgelopen jaren was er ook kritiek. Onder meer van oud-eigenaar Dirk Scheringa. Dat de bank nog steeds winst maakte, in 2018 nog 102 miljoen euro, toonde volgens hem aan dat de bank ten onrechte failliet is verklaard.

Maar daar zijn de curatoren het niet mee eens. "We maken nu ook meer winst omdat we geen rente hoeven uit te keren. Bovendien was in 2009 sprake van een crisis", legt curator Schimmelpenninck uit. "Maar bovenal was er 300 miljoen euro nodig voor een oplossing met de klanten, en zoveel eigen vermogen had DSB niet."