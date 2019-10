Tien jaar na de val van de DSB Bank: "Hele gezinnen waren afhankelijk van de bank"

WOGNUM - Het is deze maand precies 10 jaar geleden dat de DSB Bank in Wognum failliet ging, wat een groot drama was voor veel mensen. Oud-burgemeester Theo van Eijk van Medemblik zag de gevolgen van dichtbij, maar verbaasde zich vooral over de veerkracht van de West-Friezen. "Ze gingen gewoon weer aan het werk", vertelt hij.

In oktober 2009 ging de DSB Bank van Dirk Scheringa failliet, nadat Pieter Lakeman spaarders opriep om geld van de Wognumse bank weg te halen. Het Noord-Hollandse succesverhaal van Scheringa eindigde daarmee in een nachtmerrie.

Paniek van burgers

Theo van Eijk, destijds burgemeester van Medemblik, werd telefonisch op de hoogte gesteld toen de bank in zwaar weer verkeerde. Hij raakte zelf niet in paniek, maar dacht aan de paniek van zijn burgers. "In die tijd had iedereen een rekening of hypotheek bij de DSB. Er werkten veel West-Friezen en vooral ook veel parttimers. Zij konden niet meer pinnen en waren hun baan kwijt. Maar ze moesten wel gewoon hun rekeningen betalen. Ik was er meer mee bezig wat ik voor deze mensen kon betekenen."

En zo besloot Van Eijk snel een bijeenkomst te organiseren waar instanties - als het UWV en de GGZ - aanwezig waren om alle vragen van inwoners te beantwoorden.

Impact

Van Eijk wist wel dat de DSB Bank groot was, maar naarmate de tijd verstreek, verbaasde hij zich over hoe verweven de bank in de West-Friese samenleving zat. "Ik wist niet dat er zoveel mensen werkten. Dirk Scheringa was met zijn bank heel erg maatschappelijk verankerd in de regio."

Een jaar voor het faillisement was de economische crisis uitgebroken, dus de arbeidsmarkt lag ook al op zijn gat. Toch wist de West-Friese samenleving de val op te vangen. "Ze hebben het geaccepteerd. Het werd al snel niet meer emotioneel, maar zakelijk." Er werden oplossingen bedacht en velen vonden uiteindelijk weer een baan.

Niet meer de moeite waard

Iedereen hielp elkaar en dat fascineerde Theo van Eijk enorm. "Ze zijn gewoon weer aan het werk gegaan. En als je ze nu vraagt naar DSB, zijn mensen heel duidelijk: 'Wat DSB? Dat is geweest.' Ze vinden het niet meer de moeite waard om erover te praten."