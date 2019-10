Pieter Lakeman over oproep tot DSB-bankrun: "Groot succes, reden voor feestje of borrel"

ALKMAAR - "Iedereen die nu spaargeld bij DSB heeft moet z'n geld daar terugtrekken als dat mogelijk is." Met die woorden riep Pieter Lakeman op 1 oktober 2009 de DSB-spaarders op tot een bankrun. Nu, exact tien jaar later, blikt Lakeman terug op zijn woorden, waarmee hij de ondergang van Dirk Scheringa's bank inluidde. "Ik zit er aan te denken een borrel of een feestje te organiseren. Het is mijn grootste succes geweest."

"Ik sta er hetzelfde in als tien jaar geleden", vertelt Lakeman telefonisch aan NH Nieuws. Lakeman, destijds de voorzitter van Stichting Hypotheekleed, deed op die eerste oktoberochtend van zich spreken in het tv-programma Goedemorgen Nederland:

Een faillissement van de DSB Bank, zoals Lakeman wenste, zou gedupeerden meer kansen bieden om schade te verhalen, zo lichtte de 'financieel activist' zijn opmerkelijke oproep toe. Achteraf bleek de oproep het eerste steentje te zijn in het Domino-spel waarin DSB ten onder ging. Nog geen drie weken later verklaarde de rechtbank DSB failliet.

'Faillissement DSB is voor iedereen het beste'

Lakemans oproep tot een bankrun om daarmee het faillissement van de bank uit Wognum te bewerkstelligen, zou volgens hem niet alleen in het belang van de spaarders zijn, maar ook 'voor iedereen gezamenlijk het beste zijn'. Scheringa's bank was in Lakemans ogen het toonbeeld van een bank die zich schuldig maakte aan financiële wanpraktijken, onder andere vanwege te dure hypotheken en koopsompolissen.

"Het is mijn grootste succes geweest", zegt Lakeman daarover als we hem halverwege de maand september bellen. "Ik kijk uit naar 1 oktober. "Ik zit er aan te denken een borrel of een feestje te organiseren."

Denk niet dat hij een grap maakt. Hij is bloedserieus en staat nog steeds achter zijn woorden van toen. "De bank was al twee jaar verliesgevend, zo zag ik. Elke dag dat het eerder zou stoppen zou meegenomen zijn. Voor iedereen."

Scheringa niet gemeden

Lakeman staat helder voor de geest dat hij in de media 'de wind tegenhad' nadat hij de oproep had gedaan. Maar ik was er van overtuigd dat ik gelijk zou krijgen van iedereen. Ik ben maar heel weinig mensen tegengekomen die het schandelijk vonden. Nee, ik heb Scheringa nooit gesproken. Ik heb hem niet gemeden. Ik ben hem nooit tegengekomen."

Veel mensen zullen zich ook nog dit moment herinneren, tijdens het tv-programma van De Wereld Draait Door (DWDD):