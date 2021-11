Laatste schuldeisers DSB Bank naar verwachting in december uitbetaald

In juli werd bekend dat de laatste leningen met een waarde van 1,6 miljard euro waren verkocht aan NIBC Bank. Het wachten was op toestemming van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt.

En die is er nu, waardoor de leningportefeuille naar alle waarschijnlijkheid in november wordt afgerond. Het geld wordt onder meer gebruikt om de laatste schuldeisers mee terug te betalen. In september is er nog een tussentijdse uitkering aan schuldeisers gedaan van 85,3 miljoen euro.

Alle schuldeisers krijgen geld terug

In totaal zijn er nu nog 255 schuldeisers voor in totaal 752 miljoen euro. Die krijgen allemaal hun geld terug. Eén van de curatoren, Ben Knüppe zei daar al eerder over: "We houden zelfs geld over. Dit gaan we gebruiken om de misgelopen huur mee te betalen. We hadden in het begin niet kunnen bedenken dat we ooit boven de honderd procent aan de schuldeisers zouden kunnen uitkeren."

Dirk Scheringa bezig met rechtszaak

In juli dit jaar reageerde DSB-oprichter Dirk Schering verontwaardigd over de afwikkeling van het faillissement. Hij was blij dat alle schuldeisers hun geld terug krijgen, maar vindt het ook het bewijs dat zijn bedrijf ten onrechte de afgrond is ingeduwd. "Mijn bank is onnodig kapot gemaakt." Via een rechtszaak tegen de Staat eist hij 830 miljoen euro terug. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak is.

Bekijk hier de reportage uit 2019 bij het kantoor waar nog steeds DSB-medewerkers bezig waren met het afwikkelen van het faillissement.