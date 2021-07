Laatste leningen failliete DSB Bank verkocht: "Dit is het begin van het einde"

De curatoren van de failliete DSB Bank hebben de laatste leningen (ruim 18.000) verkocht aan NIBC Bank. Met de verkoop is een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid, genoeg om het faillissement na 12 jaar af te kunnen wikkelen. "Dit is het begin van het einde", zegt curator Ben Knüppe tegen NH Nieuws.

In 2019 lieten de curatoren nog weten de hoop te hebben dat in 2020 het faillissement al afgerond kon worden, maar corona gooide uiteindelijk roet in het eten. De curatoren gaan er nu vanuit dat het in het vierde kwartaal van dit jaar alsnog gaat gebeuren.

Al zijn er volgens Ben Knüppe nog wel stappen te nemen. "Deze koopovereenkomst is een hele belangrijke stap, maar De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt moeten nog toestemming geven. Dat hebben we natuurlijk al wel voorbereid en we hopen in oktober of november de leningportefeuille over te kunnen dragen."

Tussentijdse uitkering aan schuldeisers

In het najaar willen de curatoren nog een tussentijdse uitbetaling aan de schuldeisers. Dit om te voorkomen dat er te veel geld in kas is waarover een negatieve rente betaald moet worden; zo maakte de bank in 2020 nog een winst van 95 miljoen euro. De echte afrekening komt zodra het geld van de verkoop van leningenportefeuille binnenkomt.

Alle schuldeisers krijgen geld terug

In totaal hebben ruim 200 schuldeisers nog recht op 838 miljoen euro. Een bedrag dat volledig wordt terugbetaald; iets wat bijna nooit voorkomt bij een faillissement. "We houden zelfs geld over. Dat gaan we gebruiken om de misgelopen rente mee terug te betalen", legt de Knüppe uit.

"We zijn heel blij dat het zo is gelopen", vertelt de curator. "Als we leningen jaren geleden al hadden verkocht, had het lang niet zoveel opgeleverd als nu. En hadden we veel minder kunnen doen voor onze schuldeisers. We hadden in begin niet kunnen bedenken dat we ooit boven de honderd procent aan ze zouden uitkeren."