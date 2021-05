Curatoren DSB Bank verwachten faillissement de komende maanden af te ronden

In totaal hebben de ruim 200 schuldeisers nog recht op 838 miljoen euro. Na de verkoop van de leningenportefeuille zou er zelfs meer geld beschikbaar kunnen zijn. Dat wordt gebruikt om de misgelopen rente aan schuldeisers terug te betalen. Bekijk hieronder de video die we 10 jaar na het faillissement maakten op het kantoor waar nog steeds mensen werkten voor de bank.

Uit het jaarverslag blijkt dat de bank een goed jaar achter de rug heeft. De winst in 2020 was 95 miljoen euro, zo'n twintig miljoen meer dan het jaar ervoor. Al zeggen de curatoren dat het vooral komt omdat een bedrag van 57 miljoen voor onvoorziene gevallen niet meer gereserveerd hoefde te worden.

In 2019 lieten de curatoren nog aan NH Nieuws weten de hoop te hebben dat het in 2020 al zou lukken. Maar corona gooide uiteindelijk roet in het eten. Nog steeds heeft de failliete bank 26.000 klanten die nog voor 1,7 miljard euro aan leningen hebben uitstaan bij DSB.

Meer nieuws uit West-Friesland?

