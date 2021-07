Dirk Scheringa verbolgen over afwikkeling faillissement DSB en claimt 830 miljoen euro

Dirk Scheringa is verontwaardigd over de verkoop van de laatste leningen van de DSB Bank aan NIBC. Volgens de oprichter van de bank is de overnameprijs van 1,6 miljard euro het bewijs dat zijn bedrijf ten onrechte door De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën de afgrond is ingeduwd. Scheringa werkt aan een rechtszaak tegen de toezichthouder en de Staat, waarbij hij 830 miljoen euro claimt.

"NIBC zou nooit zo'n megabedrag op tafel hebben gelegd voor een ongezonde hypotheekportefeuille. Mijn bank is onnodig kapot gemaakt door toenmalig DNB-president Nout Wellink en toenmalig minister van Financiën Wouter Bos", legt Scheringa uit. Hij heeft al die jaren volgehouden dat De Nederlandsche Bank in 2009 bewust heeft gelekt dat de bank onder toezicht zou komen te staan. Na publicatie in de Volkskrant werd daarna massaal geld opgenomen bij de bank, wat uiteindelijk de ondergang betekende van DSB. 'Gedwongen afstand gedaan van rechten' Scheringa is blij dat alle schuldeisers hun geld, en zelfs ook rente, zullen terugkrijgen zodra het faillissement is afgewikkeld. De curatoren verwachten dat dit aan het eind van het jaar zal gebeuren. Toch is hij ook verbolgen omdat hij naar eigen zeggen 'op valselijke wijze door toenmalig DNB-president Nout Wellink is gedwongen afstand te doen van al zijn rechten en zijn pensioenopbouw'. Naar eigen zeggen gaat het om 830 miljoen euro. De voormalig bankdirecteur sneert ook naar de curatoren die volgens hem ruim 60 miljoen euro zouden hebben verdiend aan het afhandelen van het faillissement. Scheringa stelt dat de enige die nog 'substantiële schade lijdt aan dit onnodige drama', hijzelf is. Aansprakelijkheidsprocedure Tijdens eerdere verhoren van verschillende topmensen bij De Nederlandsche Bank door advocaat Geert Jan Knoops, kwam volgens Dirk Scheringa bij de toezichthouder een 'ontluisterend beeld van vooringenomenheid, onkunde, chaos en het totale gebrek aan regie en leiderschap' naar voren tijdens de geplande interventie bij DSB. Daarom is een team van advocaten de afgelopen tijd bezig geweest met vervolgprocedures tegen de Staat en De Nederlandsche Bank, waarbij hij 830 miljoen euro eist. Ook geeft Scheringa aan daarbij 'indien nodige door te vechten tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.'