Verdachten deden voorverkenning naar Hoofddorper, dit zijn de vermeende Cruquius-kidnappers

De verdachten van de vergisontvoering in Cruquius deden een voorverkenning naar de Hoofddorper (56). Dit bleek uit de eerste tussentijdse zitting vandaag. Het lijkt er dus op dat er niet sprake was van een persoonsverwisseling op straat: uit telefoongegevens blijkt dat de vermeende daders al eerder onderzoek deden naar de Hoofddorper. Justitie zegt wel dat deze man nooit het beoogde doelwit was.

Verdachten Laurence G. en Bilaal E. - Kimberley Buizer

Kort na de ontvoering werd onder meer door de politie al gesproken van een vergissing, omdat het slachtoffer niet kon worden gelinkt aan het criminele circuit en het eigenlijke doelwit zich zou hebben gemeld.

Aan het begin van de avond op 5 augustus krijgt de politie een melding dat een man is ontvoerd aan de Spaarnweg in het normaal zo rustige Cruquius. Het nieuws verspreidt zich als een olievlek. Een advocaat vertelt vandaag dat diezelfde avond oplettende mensen in Gouda een groep verdachte mannen kentekenplaten om zien wisselen. Ze bellen de cijfers en letters door naar de politie en op die manier kan hun vluchtroute via speciale ANPR-camera's langs de snelweg worden getraceerd. Dit leidt naar de rode bus waar de Hoofddorper in is ontvoerd en uiteindelijk naar de arrestatie van de zes verdachten uit Zuid-Holland. De Hoofddorper is dan nog steeds spoorloos.

De verdachten zijn Michael K. (33) uit Dordrecht, Bilaal E. (31) uit Zwijndrecht, Ferhat Y. (31) en Rotterdammers Laurence G. (22), Rickelën S. (22) en Hamidah B. H. (30). Er worden nog twee mannen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering, maar één (uit Brussel) mag het onderzoek in vrijheid afwachten en één is nog voortvluchtig.

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal van die zes zich vermoedelijk ook heeft omgekleed in de loods: zo had verdachte S. ineens een korte broek aan nadat hij daar is binnen geweest. In de auto's is DNA van diverse verdachten aangetroffen. Ook leiden verschillende getuigenverklaringen en telefoongegevens naar de woning van Bilaal E. (31), volgens de politie een soort 'rovershol', waar valse kentekenplaten en meerdere telefoons met belastende informatie over het doelwit uit Hoofddorp zijn gevonden. De woning zou volgens justitie een soort uitvalsbasis zijn, met vernielingen en op de muur gekladde teksten. De mannen zouden in verschillende rollen de ontvoering daar deels gepland hebben. De één regelde volgens justitie bivakmutsen, de ander ronselde (gestolen) auto's en betaalde voor een huurpand, maar er zijn ook voorverkenningen gedaan rondom de Hoofddorper. Het slachtoffer werd uiteindelijk nog dagenlang vastgehouden en uiteindelijk in Delft op straat gezet: mishandeld, met een ontbloot bovenlijf en tape op zijn handen. Hij was niet bij de rechtszaak aanwezig vandaag. Zijn advocaat wilde niet ingaan op vragen.

Verdachten Michael K., Hamidah B. H. en Rickelën S. (de zesde verdachte is niet getekend) - Kimberley Buizer

De reden dat er na de ontvoering al gauw werd gesproken over een vergisontvoering was ook dat ondertussen ene Alex R. zich had gemeld bij de politie: hij claimde het doelwit van de kidnappers te zijn. Daarover in onderstaand kader meer.

Het 'echte doelwit' De man die zich na de ontvoering bij de politie meldde als zijnde het ‘echte doelwit’ is de 59-jarige Alex R. Rijnmond heeft verschillende verhalen gemaakt over deze man en ook de vermeende op hem gerichte intimidaties. Zo werden er ten tijde van de ontvoering bij zijn bedrijf en woningen van zijn partner en haar zoon losgeldbrieven bezorgd. Ook zijn er verschillende branden gesticht en is een woning beschoten. Er loopt een los onderzoek van het OM in Rotterdam naar deze gebeurtenissen: ook daar zijn weer andere mensen voor gearresteerd.

Het is nog niet duidelijk wat de link is tussen de Hoofddorper en in juli in de haven van Antwerpen onderschepte coke tussen bananen uit Ecuador. Die onderschepping wordt door justitie namelijk wel degelijk nog steeds gezien als het motief van de ontvoering. De drugsorganisatie achter de lading coke zou de kidnapping als wraak hebben gepland. Het is ook niet duidelijk of de kidnappers in hun vooronderzoek naar de Hoofddorper al een verkeerd persoon op het oog hebben gehad, bijvoorbeeld. Het onderzoek naar de ontvoering is nog in volle gang en zal volgens justitie ook nog heel lang duren. De verdachte mannen zwegen of ontkenden vandaag ook maar iets met de ontvoering te maken te hebben. Een aantal advocaten pleit voor schorsing van de voorlopige hechtenis vanwege te weinig bewijs. Daarover doet de rechtbank morgen uitspraak. Zojuist heeft het OM bevestigd dat er ook een politiemedewerker uit Rotterdam verdachte is in de zaak: hij zou vertrouwelijke informatie over kentekens hebben gelekt naar de ontvoerders. Lees daarover meer hieronder.