OM: 'Onderzoek ontvoering Hoofddorper enorm, drugsorganisatie gaf wraakopdracht'

Het onderzoek naar de vermeende vergisontvoering van een Hoofddorper (56) in Cruquius is volgens justitie omvangrijk, tijdrovend en zal nog een tijd duren. Wel is volgens de officier aannemelijk dat er een drugsorganisatie achter de ontvoering zit, die diende als wraak voor een onderschepte cokevangst. Er worden nog andere verdachten gezocht.

De Hoofddorper is toen nog niet gevonden en uiteindelijk door andere verdachten pas een paar dagen later 'gedumpt' in Delft , waar hij deels ontbloot en met tape om zijn handen aanbelde bij een woning en smeekte om de politie te bellen. Het slachtoffer is vandaag niet aanwezig, zijn advocaat wel.

Dit bleek uit de eerste zittingen zojuist met de verdachten, die een Hoofddorper op 5 augustus zouden hebben ontvoerd. De mannen werden kort na de ontvoering aan de Spaarneweg in Cruquius gearresteerd, zo'n vijftig kilometer verderop in Gouda. Daar zouden ze het slachtoffer naar toe hebben gebracht met de rode bestelbus .

De reden van de ontvoering is volgens het openbaar ministerie een cokevangst - eerder bleek al vermoedelijk van 1.899 kilo - in de haven van Antwerpen. De drugsorganisatie die daar achter zit zou dit als een wraakactie hebben gepland. Kort na de ontvoering meldde een man zich bij de politie: hij zou het eigenlijke doelwit zijn geweest.

Groot onderzoek

Er werd verder vandaag niets gezegd over het vermeend onschuldige slachtoffer en het beoogde doelwit, maar wel over de grootte van het onderzoek. Dit is namelijk volgens de officier enorm en beslaat op dit moment 1.500 pagina's. Er zitten op dit moment acht verdachten vast en twee mogen het onderzoek in vrijheid afwachten. Ook worden er nog verschillende verdachten onderzocht.

Een volgende zitting is in februari. Straks dus een uitgebreider verhaal over de vermeende vergisontvoering met daarbij ook meer over de verdachten.