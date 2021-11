Rotterdamse politiemedewerker verdacht van doorspelen informatie aan ontvoerders Cruquius

Een medewerker (33) van de politie-eenheid Rotterdam is ook verdachte in het onderzoek naar de ontvoering in Cruquius , waarvan zojuist bekend werd dat de Hoofddorper wel degelijk het beoogde doelwit was. Volgens justitie was de ontvoering een wraakactie voor een onderschepte cokelading uit Ecuador. De politiemedewerker zou gegevens, zoals kentekenplaten, hebben doorgespeeld aan betrokkenen.

Dat bleek vandaag in de rechtbank tijdens een zitting van twee van de zes mannen die in ieder geval verdacht worden van de ontvoering. Ze zouden een Hoofddorper (56) op 5 augustus hebben klemgereden, uit zijn auto hebben getrokken en in een ander voertuig hebben gestopt.

Een advocaat van één van hen vertelde zojuist dat hij in eerste instantie ook die 33-jarige politiemedewerker bijstond, maar toen bleek dat de zaken met elkaar te maken hadden, is die zaak overgedragen.

Politiemedewerker aangehouden

Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NH Nieuws weten dat er in september een medewerker van de politie is aangehouden en zijn woning is doorzocht. Hij wordt ervan verdacht politiesystemen ongeautoriseerd te hebben geraadpleegd en mogelijk informatie te hebben doorgespeeld aan derden. Daarmee heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden.