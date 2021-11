Justitie looft beloning van 15.000 euro uit voor 'gouden tip' over geweld op Mallorca

Justitie heeft een groot deel van de zaak van de zware mishandelingen al rond. De afgelopen maanden werden al acht jonge Hilversummers gepakt voor de golf aan geweld. Ze worden - los van elkaar - verdacht van doodslag, meerdere pogingen tot doodslag en openlijke geweldpleging. Dat vond plaats voor een café en even later nogmaals op de boulevard van badplaats El Arenal, waar Carlo Heuvelman fataal werd mishandeld. Van de acht verdachten zitten er nu vijf vast, ze staan komende week voor het eerst voor de rechter.

Hoewel justitie al tientallen getuigen heeft gesproken over de zaak en ook al een 'groot bestand' aan videobeelden heeft bekeken, gaat het onderzoek nog onverminderd door.

Er wordt onder meer nog gezocht naar een tot nu toe onbekende getuige van het geweld tegen Carlo Heuvelman, die vermoedelijk ook beelden heeft van de mishandelingen. Televisieprogramma Opsporing Verzocht toont vanavond een foto van hem.

Strafdossier

Volgens justitie is het niet zo dat er nog specifiek bewijs mist om de verdachten te vervolgen - de strafzaak tegen een groot deel van de verdachten begint immers volgende week al - maar wordt de oproep vooral gedaan om het strafdossier 'zo compleet mogelijk' te hebben.

"Als er nog beelden zijn van het geweld, dan willen we die in het dossier hebben. We hebben een groot vermoeden dat die beelden er zijn. De beelden kunnen de verdenkingen tegen de verdachten versterken, maar zouden ook ontlastend kunnen werken. Het is een ernstige zaak, die we erg serieus nemen. We willen gewoon alles hebben", aldus woordvoerder Ties Kortmann.

Acht verdachten

De vijf verdachten die volgende week voor het eerst voor de rechter staan zijn onder meer hoofdverdachten Sanil B., Hein B. en Mees T.. Ze worden door justitie verdacht van de doodslag op Carlo Heuvelman. Daarnaast verschijnen Daan van S. en de tot nu toe verder onbekende K.B. voor de rechter. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op een ander slachtoffer en openlijk geweld.

Drie van de acht verdachten moeten zich later voor het eerst voor de rechtbank verantwoorden. Het gaat onder meer om Lukas O., die ook verdacht wordt van de doodslag van Carlo Heuvelman maar door de raadkamer van de rechtbank werd vrijgelaten wegens 'gebrek aan bewijs'. Justitie ziet O. nog altijd als een van de hoofdverdachten en stelt wel voldoende belastend bewijs tegen hem te hebben.