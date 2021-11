Serginio S. alleen verdacht van 'in gevaar brengen van goederen' bij explosies

Serginio S. wordt alleen 'gevaar voor goederen' ten laste gelegd, en geen gevaar voor personen. Dat werd vandaag in een pro-formazitting duidelijk. Het OM verdenkt hem van drie explosies bij Poolse supermarkten, waarvan twee in Beverwijk, die alle een ravage aanrichtten. S. zelf was niet bij de zitting aanwezig.

Het OM verdenkt S. van betrokkenheid bij drie explosies in december vorig jaar, twee in Beverwijk en één in het Noord-Brabantse Heeswijk Dinther. Zoveel staat vast, liet de officier van justitie vandaag tijdens de zitting weten. Alleen details kunnen nog veranderen op de definitieve dagvaarding, zei zij. Eerder sprak het OM het vermoeden uit dat S. een coördinerende rol had bij de ontploffingen.

Er werd vandaag met geen woord gerept over eventuele verbanden tussen de zes verschillende verdachten en vijf explosies. Serginio S. was zelf niet aanwezig om zijn zegje te doen en in tegenstelling tot de vorige zitting van S., probeerde zijn advocaat de voorlopige hechtenis niet aan te vechten. S. zit in de gevangenis in Zaanstad.

Meer nieuwe inzichten

Vorige week leverden twee pro forma-zittingen van medeverdachten meer nieuwe inzichten op omtrent de bommen bij Poolse supermarkten. Hyron A. bekende drie explosieven te hebben geplaatst en Antonio N. chauffeerde bij twee van de vijf explosies.

Ook werd toen duidelijk dat Serginio S. Antonio N. zou hebben gevraagd te rijden. Volgens de advocaat van N. was hem een bedrag van 100 euro beloofd voor de twee nachtelijke ritjes, maar hij zou het geld niet gehad hebben. Ook Hyron A. zei nooit een cent voor zijn diensten gehad te hebben.

Niet duidelijk welke rol

De vierde verdachte, Sersinio D., zou volgens het OM 'een fors bedrag hebben gekregen na de ontploffing in Aalsmeer, maar D. ontkende elke betrokkenheid. Van nog twee andere verdachten is het nog niet duidelijk welke rol zij precies gespeeld zouden hebben.

Voor Serginio S. staat voor de vorm nog een derde inleidende zitting op de agenda op 31 januari, maar die kan overbodig blijken als daarvoor al overgegaan kan worden tot inhoudelijke behandeling van de zaken.

De rechters willen een beetje tempo houden in de zaken rondom de in totaal vijf ontploffingen. In januari of februari moet tijdens een zitting bepaald worden welke verdachten samen terecht kunnen staan, waarna de inhoudelijke behandeling van de zaken kan beginnen.