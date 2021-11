Toch geen coronapas bij amateursporten in buitenlucht

Dit meldt mediapartner NOS. De invoering van de coronapas wordt niet volledig afgeschaft bij de amateursport. Sporters en toeschouwers hoeven geen QR-code te laten zien als ze buiten blijven, maar wel als ze naar de kleedkamer, toilet of de kantine gaan. Ook op het terras van sportclubs moet een verplichte controle plaatsvinden. De maatregel geldt voor iedereen boven de 18 jaar.

Daarnaast geldt voor het publiek het advies om weer anderhalvemeter afstand te houden van elkaar.

Kritiek

Op de invoering van de coronapas bij de amateursport kwam gisteren veel kritiek vanuit sportbonden, de politiek en de sportclubs zelf. De verenigingen maakten zich vooral zorgen over hoe ze de controle moesten organiseren. "Ik ben voorzitter van een club met 108 elftallen, waarvan vijftig boven de 18 jaar. Dus als je het strikt opvolgt moeten we bij 25 thuiswedstrijden gaan controleren of iedereen wel een QR-code heeft. En dat is nog afgezien van de mensen langs de lijn", vertelde Ronald Nijssen, voorzitter van voetbalclub WV-HEDW uit Amsterdam, gisteren tegen NH Nieuws.

Ook was er vrees voor uitsluiting van leden. "Als er in een team een aantal spelers geen QR-code heeft en je moet ze het recht ontzeggen om te voetballen, hoe ga je dat dan doen?", zei Nijssen.

Steun voor andere maatregelen

De Tweede Kamer steunt de rest van het pakket aan nieuwe maatregelen die dinsdagavond bekend werden. Die maatregelen gaan aankomende zaterdag in.