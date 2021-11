Ondernemers kijken gespannen naar nieuwe coronamaatregelen: "Waar houdt het op?"

Een uitbreiding van de coronapas en de mondkapjes keren weer terug. Dit zijn waarschijnlijk de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vanavond in een persconferentie aankondigt. Ondernemers in Noord-Holland kijken gespannen uit naar de persconferentie. "Ik kan me voorstellen dat je die QR-code uitbreidt", zegt directeur van het Zaantheater tegen NH Nieuws.

In de persconferentie maakt het demissionaire kabinet vanavond de nieuwe maatregelen bekend, die vanaf vrijdag zullen ingaan. Voor het bezoek aan een dierentuin of musea, zogenaamde 'doorstroomlocaties', moet dan een coronatoegangsbewijs getoond worden.

De dierentuin in Tuitjenhorn, het Van Blanckendael Park, vind het geen groot probleem om bezoekers te controleren op een coronapas. "Wie zou het anders moeten doen? Dat moeten de bedrijven zelf doen. Daar heeft de regering geen mankracht voor", zegt eigenaar Piet Blankendaal. Dat controleren gaat de dierentuin wel extra geld kosten. "Het kost een salaris, één of twee, misschien wel drie."

Sportscholen

In sportscholen zullen sporters waarschijnlijk vanaf vrijdag ook een geldige QR-code moeten laten zien om te kunnen sporten. Sportschoolhouder Eyob Michil in Amsterdam is bang dat hij meer leden kwijt gaat raken. "We zijn zestig procent van onze leden kwijtgeraakt door corona, en dan komt dit er ook nog eens bij. Het wordt nog moeilijk om een bedrijf te runnen."

Sportschoolhouder Bert Kops kan begrip opbrengen voor de invoering van de coronapas. "Er zullen ongetwijfeld heel veel jongens zijn die niet gevaccineerd zijn uit principe of dit of dat. Ja, die moeten dan maar een test doen. Ik denk dat het de enige manier is om covid uit te schakelen", zei hij gisteren tegen AT5/NH Nieuws.

Net als in sportscholen, moeten ook zwembaden het coronatoegangsbewijs gaan controleren. In de Noordkop maken zich nog niet erg druk. Ze zijn vooral benieuwd wat er vanavond tijdens de persconferentie gezegd gaat worden. "In principe volgen we de regels van de overheid, maar als het heel erg gaat knellen met personele bezetting moeten we verder kijken", laat Arjan Koopman, voorzitter van Stichting de Wirg uit Winkel weten aan mediapartner Regio Noordkop.

