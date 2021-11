Zaantheater verwacht geen grote veranderingen: "We hebben al de CoronaCheck-app"

Directeur Angelique Finkers van het Zaantheater raakt er nooit aan gewend, maar snapt de persconferentie met nieuwe maatregelen wel. "Het allerbelangrijkste is dat de IC's leeg blijven, operaties niet worden uitgesteld en iedereen de zorg krijgt die die nodig heeft." Finkers verwacht dat de mondkapjes weer terugkomen. Ze hoopt dat de anderhalvemeterregel daarentegen in het theater niet terug komt.

Wel begrijpt Finkers dat het voor sommige mensen heel lastig is. "Niet iedereen mag een vaccinatie, vanwege een allergie bijvoorbeeld." Toch denkt de theaterliefhebber dat je soms geen keus hebt. "Ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is, maar we moeten iets doen om het beheersbaar te houden." De bezoekers die komen reageren begripvol. Finkers: "Het is een tijdelijke maatregel. Die er gewoon weer vanaf gaat als het kan. We moeten nog even volhouden." Dat de maatregelen uitgebreid worden naar andere bedrijven en instellingen toe, begrijpt de directeur dan ook wel.

De grootste verandering lijkt voor veel bedrijven de CoronaCheck-app, maar het theater is daar ondertussen al aangewend en volgens Angelique Finkers, directeur van het Zaantheater, werkt deze manier van controle ook. "Er zijn geen brandhaarden in het theater. Je kan op deze manier heel goed bij elkaar zijn."

Het aantal bezoekers loopt sinds het coronavirus wel flink terug. "Minder dan de helft van de bezoekers", licht Finkers toe. Populaire shows die worden geboekt raken, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, niet meer uitverkocht. Het is volgens de directeur van het Zaantheater een landelijke tendens.

Finkers: "Dat komt omdat mensen nog afwachtend zijn en ook nog niet in de actiestand staan. Iedereen is gewend om thuis op een wat lager pitje te functioneren en dat is soms ook wel prettig."

Lege plekken opvullen

Om de lege plekken op te vullen geeft het Zaantheater kaartjes weg. "We hebben met 50 artiesten kunnen regelen dat we maar liefst 5.000 kaarten mogen weggeven. Dit geven we weg aan mensen die niet of nauwelijks in het theater komen, maar het wel heel goed zouden kunnen gebruiken."

Het gaat dan om onder andere mensen die gebruik maken van de voedselbank, mantelzorgers en jongerenwerk. "En dat is fantastisch", vertelt Angelique Finkers enthousiast. "We willen dat structureel blijven doen, om voor iedereen theater toegankelijk te maken."

Voor vanavond zit de directeur dus een beetje gespannen naar de persconferentie te kijken. Maar echt zorgen, dat maakt Finkers zich niet: "Wij vinden op een of andere manier wel onze weg."