Zaantheater kan kerstversiering weer weghalen: "Een hele diepe zucht"

Het is december, dus de kerstversiering hangt en de kerstbomen staan. Kim: "We dachten we gaan er ondanks alles gewoon een heel gezellige maand van maken." Door het nieuws kunnen de bomen weer de opslag in en moeten de voorstellingen afgezegd worden. "We gaan per voorstelling kijken wat er nog kan."

Begrip

"We begrijpen het natuurlijk wel", zegt Kim. De programmeur vindt dat iedereen een steentje moet bijdragen om het coronavirus te verslaan, maar na de persconferentie van 8 december had het Zaantheater nog wel hoop, met de gedachten: "Oké, tot half januari blijft het 30."

Geen horeca, wel theater

De kleine zaal werd opnieuw ingericht, want van de horeca moesten ze eerder al afscheid nemen, waardoor de opstelling weer veranderde. Daarnaast paste theatermakers de voorstelling aan. Kim: "Sommige spelen hem drie keer." Alles was volgens Kim helemaal 'ready' om het voor 30 mensen te gaan doen.



