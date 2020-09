Weer open met nieuwe programmering: "Ook een Zaantheater kan omvallen"

ZAANDAM - Alle theaterliefhebbers in de Zaanstreek kunnen vanaf vandaag weer genieten op een rode pluche stoel, want met een aangepast programma en een 'coronaproof' theater, proberen ze in Zaandam het beste van de situatie te maken. De kleine zaal is omgetoverd tot restaurant en extra foyer, zodat alle bezoekers op anderhalve meter kunnen plaatsnemen. "Bezoekers, kom!", aldus een enthousiaste programmeur Kim Muller.

Om het Zaanse publiek te bedienen zullen er verschillende soorten voorstellingen te zien zijn. Niet alleen de grote namen krijgen een podium, ook de kleinere gezelschappen mogen in de grote zaal optreden. Normaliter kunnen in deze zaal zo'n 890 bezoekers genieten van een show, nu zijn er 240 stoelen beschikbaar.

Noodkreet

Programmeur Kim Muller is blij dat alles mogelijk is, maar ziet wel graag alle plekken weer bezet. "Het is gewoon heel spannend, alles lag stil, dat halen we nooit meer in." Ze is dankbaar voor de steun vanuit de overheid en gemeente, maar het blijft spannend of het Zaantheater kan blijven voortbestaan.



"We hebben gelukkig heel veel trouwe bezoekers", zegt Kim. Deze vrienden van het theater zorgen ervoor dat de artiesten betaald kunnen worden. "Ik ben heel benieuwd of de mensen kaarten gaan kopen. Normaal weet je eigenlijk wel wat voorstellingen gaan doen, maar nu is het echt even spannend."

Start kaartverkoop

Vandaag is er een inhaalvoorstelling te zien in het theater, voor het eerst weer voor meer publiek. De medewerkers van het Zaantheater zijn er helemaal klaar voor. "Er zijn morgen meer medewerkers aan het werk dan normaal", zegt Kim. Dit alles om alle bezoekers een veilig gevoel te geven.



Voor het reguliere publiek start vrijdag de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Kim hoopt dat er veel bezoekers op af komen: "Zo een prachtig gebouw en organisatie, die wil je toch niet laten omvallen."