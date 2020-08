Zoenscènes no-go, maar acteren mag weer: 'Er wat van maken, ondanks de crisis'

ZAANDAM - Er was lang onduidelijkheid over: vallen acteurs onder de contactberoepen of niet? Toen kappers weer mochten knippen, zaten acteurs nog werkloos op de bank. De cast en crew van de Zaanse voorstelling Honig Soap zijn dan ook heel blij dat ze inmiddels groen licht hebben gekregen en sinds maandag weer kunnen repeteren.

De voorstelling is volgens regisseur Bruun Kuijt relevanter dan ooit: "Het gaat over crisis. Dat we met z'n allen in de crisis zitten. Net als nu eigenlijk. Hoe houden ons hoofd boven water?"

Afstuderen tijdens corona

Dat is ook iets wat door het hoofd van Lotte ging. De dochter van Bruun is zelf net afgestudeerd en is dankbaar dat ze toch aan het werk kan gaan. Lotte: "Ja daar was ik superblij mee. Sowieso omdat ik net op mezelf woonde en laten we eerlijk zijn, dan verdien ik wel wat geld."



Niet allen Lotte, maar ook acteur Jeroen is in de coronaperiode afgestudeerd. Jeroen: "Je studeert af in een werkveld dat er eigenlijk niet is en ook best wel plotseling, dat is wel een beetje gek." Naast dat ze het fijn vinden om te werken, benoemt Lotte ook dat ze de sociale aspecten - het contact met mensen - heel fijn vindt.

'Maak er wat van'

Het coronavirus is nog aanwezig en de acteurs doen daarom heel voorzichtig. Bruun: "Je moet niet willen dat iemand het virus krijgt, want dan ligt de boel plat. We houden elkaar in de gaten, de klachten in de gaten. En niet te veel knuffelen met de mensen eigenlijk. Zo weinig mogelijk."



Toch kiest Bruun ervoor om de angst weg te drukken, omdat angst niet verder helpt. "Ik denk dat het belangrijskte in de ze tijd is: pak je kans, wees positief en maak er wat van, ondanks de crisis."