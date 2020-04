Actrice gelooft in volle zalen na corona: "Ik hoop op een tsunami van werk"

ZAANDIJK - De 47-jarige Linda van Pesch-van Ginneken besloot een paar jaar geleden om haar goedbetaalde baan op te zeggen voor haar droomcarrière: ze moest en zou actrice worden. Ze studeerde af en had werk, maar de coronacrisis maakt voor de beginnende actrice alles anders. Linda: "Er is veel tijd om te denken."

Audities doen voor een rol is meestal enorm spannend voor Linda, maar nu dat via de telefoon gaat, is dat een heel verschil. "Het kost mij meer energie dan het mij oplevert, omdat ik het eigenlijk altijd lelijk vind. Ik vind het confronterend. Je neemt het technisch slecht op met je iPhone en dan sta je te klooien. Allemaal gedoe."



Ondanks 'het gedoe' neemt de actrice de video's wel op. Begin dit jaar begon namelijk heel goed voor haar. Ze is uitgeroepen tot één van de &C-talenten en kreeg daardoor workshops aangeboden, maar alles is momenteel verplaatst of op afstand.

