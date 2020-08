Geen subsidie meer voor Amsterdamse Bostheater: "Ik vind het verschrikkelijk"

Het Fonds is op meerdere punten te spreken over het werk van het theater maar beoordeelt 'de bijdrage aan diversiteit en inclusie' als onvoldoende. In artistieke zin draagt het theater volgens de commissie nauwelijks bij aan de culturele diversiteit en werkt het nauwelijks samen met partijen die dat wel doen.

"Ik had het niet verwacht," zegt artistiek leider Frances Sanders van het Boslab, op die manier verbonden met het Amsterdamse Bostheater. "Ik snap niet dat je het Bostheater de nek wil omdraaien, ik snap dat niet. We zijn op verzoek van de gemeente veel meer verschillende voorstellingen gaan geven."

Het openluchttheater krijgt dit jaar nog 265.230 euro maar had voor de komende jaren een aanvraag ingediend bij het fonds voor een jaarlijks bedrag van 400.000 euro. Het Fonds is op een enkele punt na positief over het werk van het Bostheater maar heeft door alle aanvragen uit de theater-sector onvoldoende budget overgehouden om subsidie te verlenen.

Frances Sanders is daar duidelijk over: "Terecht heeft dat de aandacht. We proberen dat ook al te doen met het Boslab, een vrijplaats voor jonge eigenzinnige theatermakers. Maar zo lang opleidingen geen gemengd palet aan makers afleveren, kunnen wij ook niet met gemengde makers voorstellingen maken. Dat gaat gewoon niet".

Het gaat gewoon langzamer dan mensen willen, vertelt Sanders die al vanaf het prille begin betrokken is bij het theater. Ze wil ook meer diversiteit maar dat gaat niet vanzelf. "Je moet niet aan de kunst vragen om maatschappelijke problemen op te lossen, daar is de kunst niet voor".

Hoe de toekomst van het Bostheater eruit ziet, laat Frances Sanders in het midden. Ze laat dat liever over aan directeur Ingejan Ligthart Schenk, die nu de leiding heeft over het Bostheater. De laatste jaren houdt ze zich voornamelijk bezig met jong talent en is ze voorzichtig bezig met afscheid nemen.

Steun Amstelveen

Omdat het Bostheater op Amstelveens grondgebied ligt, steunt de gemeente de instelling financieel. Amstelveen maakte onlangs bekend het Bostheater vanwege de coronacrisis tegemoet te willen komen in de vorm van lastenverlichting.