Zwembranche wil niet, maar Zwemraad wil wel meewerken aan controle op coronapas

Gisteravond maakte het kabinet tijdens de persconferentie bekend dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht wordt. Waar het eerst alleen voor de horeca, casino's, theaters en de bioscopen verplicht was, geldt het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag 6 november ook voor alle doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen.

De zwembranche is daar niet blij mee. Volgens de organisaties wordt met de maatregel een grote groep zwemleerlingen buitengesloten. Daarbij vinden ze het praktisch niet haalbaar door grote personeelstekorten. En ze zijn bang dat het voor veel opzeggingen gaat zorgen.

"De vaccinatie stimulatie route van de overheid die nu ingezet lijkt te worden bij de zwembaden is een stap te ver voor de MKB-branche", aldus de organisaties. De zwembranche ontkent niet dat er maatregelen nodig zijn en zijn bereid om de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht opnieuw in te voeren.

Nationale Zwemraad werkt wel mee

Overigens laat de Nationale Raad Zwemveiligheid in een verklaring op de website weten wél mee te willen werken aan de coronapas. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de eisen die er gesteld worden aan de zwemdiploma's in Nederland. Zij laten in een verklaring op de website weten dat 'zij het erg jammer vinden dat ze een stap terug moeten doen', maar ze zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is. "Wij volgen dan ook de maatregelen van de overheid."

Lijnrecht tegenover de overheid

De nieuwe maatregelen moeten nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. De organisaties zullen 'alles op alles zetten om de beleidsmakers en het OMT duidelijk te maken dat er opnieuw gekeken moet worden naar het voornemen tot de invoer van de QR-check bij de zwembaden'. Maar mocht de coronapas toch gaan gelden voor de zwembranche, 'zullen de zwembaden en zwemscholen lijnrecht tegenover de overheid komen te staan', zo staat in de persverklaring.