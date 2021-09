Wachtlijst zwemles opgelopen tot een jaar: "We komen water te kort!"

900 kinderen staan inmiddels op de wachtlijst bij Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend om te mogen starten met zwemles. De naweeën van de sluiting van de zwembaden tijdens corona zijn nog steeds voelbaar en een snelle oplossing is er op dit moment niet.

Freek Eshuis, manager Spurd-Leeghwaterbad, zou graag willen dat hij een snelle oplossing voorhanden had. "Iedere zaterdag is er afzwemmen voor alle diploma’s om de doorstroom zo snel mogelijk te laten gaan."



Eshuis vervolgt: "Er is tijdens corona een nieuw reserveringssysteem ontwikkeld, waarbij ouders alle lessen voor hun kind zelf kunnen inplannen. Hierdoor wordt de beschikbare tijd optimaal benut. Ook hebben we genoeg instructeurs."

Lange wachtlijsten

Bij Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend krijgen er 1.700 kinderen per week zwemles. Zes dagen per week worden er lessen gegeven door 35 verschillende instructeurs. Hoewel het zwembad op maximale sterkte draait, en ieder beschikbaar uurtje wordt benut, is de wachtlijst inmiddels opgelopen tot een jaar.

"De enige optie is om de tijd dat er recreatief gezwommen kan worden in te korten”, aldus Freek Eshuis van Spurd-Leeghwaterbad. "Maar ook dat is niet wenselijk, want ook recreatief zwemmen is zeer belangrijk. Op dit moment komen wij simpelweg water te kort!"