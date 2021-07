Wachtlijst zwemlessen nog steeds veel langer dan vóór corona

De wachtlijst bestond in januari dit jaar uit 731 kinderen. Die groep is nu kleiner, 625 in deze maand. Voor corona bestond de stonden er 429 namen vermeld. De kinderen moesten sinds corona al 1,5 maand minder lang wachten op hun plek in het pierenbadje.

Man en macht

Er wordt met man en macht gewerkt om met extra maatregelen deze lijst korter te maken. Meer uren in de zwembaden komen ter beschikking voor de zwemlessen en er zijn meer afzwemmomenten. Ook is er in de schoolvakanties doorgegaan met zwemlessen.

De extra maatregelen blijven de komende tijd gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld de zwemlessen tijdens de schoolvakanties. Deze zorgen voor een snellere doorstroming van de leerlingen naar het afzwemmen. Verwachting van de zwemaanbieders is dat de wachtlijst in de komende maanden verder ingelopen gaat worden, meldt de gemeente.