Zwembaden Zaanstreek-Waterland net niet kopje onder: "Driekwart minder bezoekers"

VOLENDAM - De coronacrisis heeft er ook bij de zwembaden ingehakt. Met driekwart minder bezoekers is het dan ook moeilijk om het hoofd boven water te houden. Bij de Waterdam doen ze dat door klusjes naar voren te halen, zoals het maken van de binnenglijbaan. Peter Klos van de Waterdam: "We hebben anderhalve maand gewonnen tegenover de normale planning."

In Volendam zijn ze niet de enige die het moeilijk hebben. Ook in de Zaanstreek zijn de bezoekersaantallen met meer dan 50% gedaald." Op een normale zomerdag hadden we ruim drieduizend bezoekers kunnen hebben, nu zijn dat er maximaal duizend verdeeld over twee tijdsloten", aldus Ivonne van Tuijl van Sportbedrijf Zaanstad.

Langzaamaan zijn de zwembaden rustig aan het opkrabbelen, maar de angst voor een tweede golf blijft. "Dit zorgt voor onzekerheid bij het personeel en de klanten", zegt Klos. Daarnaast heeft de Waterdam nu genoeg personeel om alles aan te bieden, maar dat kan zo veranderen als mensen besmet raken.

We namen een kijkje in Volendam.

