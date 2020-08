Gooise zwembaden zien bezoekersaantallen drastisch teruglopen

HUIZEN - Diverse zwembaden in het Gooi hebben zware financiële klappen gekregen door de coronacrisis. Ze mogen alweer enige maanden bezoekers ontvangen, maar merken nog steeds dat er veel mensen zijn die het zwembad mijden. Ook is er sowieso minder mogelijk. Dat blijkt uit een rondgang van NH Gooi langs diverse baden in de regio.

Zwembad de Sijsjesberg in Huizen dreigde in mei nog het hele jaar gesloten te zijn, maar na kritiek daarop besloot de gemeente het bad in juli toch te openen. Maar wel onder strikte voorwaarden, zo vertelt bedrijfsleider Erik Oldenzeel. "We hebben tijdsloten voor vrij zwemmen en voor het banenzwemmen en je moet van tevoren reserveren. Er is geen vrij zwemmen meer boven de 18 jaar, dat is misschien wel de meest drastische maatregel."

En dat is niet meer in te halen dit zwemseizoen. "We zijn nu zo'n zes, zeven weken open en we hebben 18.000 bezoekers gehad. Dus de negentig- à honderdduizend gasten gaan we dit seizoen zeker niet meer halen." De Sijsjesberg is een gemeentebad, dus hij maakt zich geen zorgen over de begroting. De extra kosten zijn voor rekening van Huizen.

Oldenzeel merkt dat bezoekers wegblijven. Er is maximaal plek voor zo'n 500 bezoekers per tijdslot en dat heeft het zwembad maar een paar keer gehaald. "Mensen zien toch op tegen het reserveren," vertelt Oldenzeel. "En het feit dat ze niet de hele dag kunnen blijven, schrikt mensen af. Ondanks het mooie weer van de laatste tijd, zitten de tijdsloten niet vol," zegt Oldenzeel.

Het beeld is herkenbaar voor Frank Tissink van het Huizer sportcentrum De Meent. "De bezoekcijfers zijn drastisch, heel drastisch teruggelopen." Recreatief zwemmen kan überhaupt niet en ook de andere activiteiten zijn beperkt. "Zwemlessen waren lastig, maar langzamerhand kunnen we weer lessen op 1,5 meter afstand. We lopen veel inkomsten mis, want verhuur is momenteel niet mogelijk."

Om de financiële schade enigszins in te halen, is het zwembad ook tijdens de zomerperiode opengebleven. "Deze zomermaanden gebruiken we om open te zijn en extra zwemlessen in te plannen. Zo proberen we onze cijfers op te krikken met zwemlessen. Maar helemaal inhalen doen we natuurlijk niet. Het is bidden dat alles normaal blijft." Het zwembad maakt ook gebruik van steunregelingen van de gemeente.

Minder aanloop bij het banenzwemmen

"We hebben wel een zware periode meegemaakt en zijn lange tijd dicht geweest. Door de regelingen van de overheid zijn we overeind gebleven", vertelt Onno van Zeegen. Hij is directeur van onder meer particuliere zwembaden in Blaricum en Amersfoort. In de baden zijn looproutes uitgezet en lijnen om mensen op anderhalve meter afstand te houden. Kinderen kleden zich om in met tape gemarkeerde vakken.

Sinds de heropening gaat het weer beter, maar is noodgedwongen het aantal zwemmers nog steeds beperkt. "Er is minder aanloop bij het banenzwemmen, maar dat komt vooral omdat er vanwege de maatregelen niet zoveel volwassenen terechtkunnen."

Dat betekent dat er nog steeds minder inkomsten zijn. "Financieel is het een moeilijke tijd. We merken het nog steeds, we moeten nog veel bijspijkeren." Het bedrijf heeft het geluk financiële reserves te hebben.