Veel zwembaden staat water aan de lippen: "Geld is hard nodig"

Volgens Van Etten hebben vooral de private zwembaden het zwaar. Zij krijgen in tegenstelling tot de gemeentelijke zwembaden geen subsidie. "Maar ook zij moesten twee maanden dicht en hebben in die maanden geen inkomsten ontvangen", aldus Van Etten.

Volgens Teun van Etten, voorzitter van de werkgeversvereniging voor zwembaden en exploitant van zwembaden in Schagen, Heiloo en Langedijk, is het niet gek dat zwembaden het zwaar hebben.

Per 11 mei konden alle zwembaden weer open, met inachtneming van de hygiënemaatregelen en de geldende anderhalvemeterafstandsregel voor personen boven de twaalf jaar in en uit het water. Maar de financiële problemen bij zwembaden zijn nog lang niet opgelost.

"Het zwembad moest warm blijven; de huur betaald worden, terwijl betalingen door verenigingen - logischerwijs - uitbleven. De schade is gewoon enorm. Wij hebben over de gehele periode, dus vanaf sluiting tot heden, veertig procent minder inkomsten", zegt Rusman enigszins verslagen. "De verliezen van de afgelopen maanden verdienen wij nooit terug."

Financiële hulp is volgens beiden daarom streng noodzakelijk om de boel draaiende te kunnen houden. "We zitten in hetzelfde rijtje als het theater, zonder steun wordt het gewoon heel lastig. De situatie moet zeker niet te lang duren", vertelt Rusman.

"Als ik kijk naar de periode maart, april en mei dan hebben wij gemiddeld genomen zo'n veertig procent daling aan inkomsten. De daling van het aantal bezoekers is nog vele malen groter", zegt hij. Oorzaken in het uitblijven van de bezoekers liggen volgens Knevel in de terughoudendheid van mensen en de maximum capaciteit.

Zowel Optisport als Sportfondsen hebben op alle mogelijke manieren steun gevraagd. Beiden hebben geld via de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) ontvangen. "Maar die 4.000 euro via de TOGS-regeling wordt per B.V. gegeven, dus dat dekt lang niet de kosten", zegt Rusman.

Opgelucht is zij in ieder geval wel over het besluit rondom schadeloosstelling van verenigingen. "Hiermee kan dat stuk verlies vanuit verenigingen, die gebruikmaken van de accommodaties, gecompenseerd worden. We hadden het verzoek tot betaling naar hen toe uitgesteld. Dat zij nu schadeloos worden gesteld, komt ons dus zeker ten goede."

Financiële tegemoetkoming

Gelukkig voor de zwembaden zien gemeenten volgens Van Etten wel het belang van financiële tegemoetkoming in. Volgens hem zijn zij over het algemeen zeer bereidwillig om waar dat mogelijk is bij te springen.

"Je ziet echt dat gemeenten beseffen hoe belangrijk zwembaden zijn. Zeker nu de laatste tijd berichten zijn van kinderen die verdrinken en nu meer dan eens door corona een beroep wordt gedaan op onze vitaliteit." Zijn ervaring is ook dat bij gemeenten het begrip over het algemeen groot is. "Ze hebben door dat de coronacrisis grote impact heeft op de sportinfrastructuur, terwijl die zo belangrijk is", aldus Knevel.

Ondanks dat de zwembaden momenteel in financieel zwaar weer zitten, houden zowel Van Etten, Rusman als Knevel hoop: "We zullen met elkaar op zoek moeten naar oplossingen zolang de situatie zich zo voor blijft doen. Maar ik heb het geloof dat dat maakbaar is en dat we er met elkaar zeker uitkomen", zegt Knevel vastberaden.