Veel animo voor 'mui clinic' : "De zee is echt geen zwembad"

BERGEN - "De zee is absoluut geen zwembad", vertelt John van Stolk van www.kitesurf.nu. Recent ervaarde hij dat twee van zijn leerlingen in een mui terecht kwamen en dringend hulp nodig hadden. "We werden hierdoor echt overvallen. Het is goed afgelopen, maar ik wilde hier wel echt iets mee doen. Daarom heb ik vandaag samen met de reddingsbrigade aan 75 mensen uitleg gegeven over de gevaren van de zee."

Als kenner van het water wist zelfs John niet wat hij zo'n twee weken geleden meemaakte toen twee van zijn studenten in de problemen kwamen. "Ik had niet eens door dat ze in een mui terecht waren gekomen! Het leek wel alsof ze in de golven aan het spelen waren, maar ze werden echt heen en weer geslingerd. We waren een speelbal van de zee die ons liet meezwemmen op de golven en daarna weer terugtrok."

Compleet overvallen

Volgens John was het te danken aan zijn wetsuit en reddingsvest dat het goed afliep. "Maar ik denk dat een zwemmer serieus in de problemen was gekomen. Wij werden hier echt compleet door overvallen. In combinatie met alle recente verhalen over verdrinkingen in de zee wilde ik hier echt iets mee. Gelukkig steunde Reddingsbrigade Bergen aan Zee dit idee en zo hebben we vandaag een 'mui clinic' kunnen geven over de gevaren van de zee."





Er was met 75 deelnemers veel belangstelling voor de ochtend. De zwemmers kregen eerst uitleg over de gevaren van de zee en mochten daarna zelf ervaren hoe het is om in een mui terecht te komen. "Mensen uit Bergen, veel kinderen en zwemmers die het via via hadden gehoord deden allemaal mee. Ze hebben in een mui gezwommen en ervaren wat het is. De deelnemers waren heel enthousiast over wat ze hebben geleerd."