Voetbalclubs balen van invoering coronabewijs in amateursport: "Ik heb geen boa's of politieagenten"

De aangekondigde invoering van het coronabewijs in de amateursport komt bij Amsterdamse voetbalclubs binnen als een bom. Het demissionaire kabinet kondigde tijdens de persconferentie aan dat het vanaf zaterdag voor iedereen boven de 18 jaar verplicht is om de QR-code te laten scannen voordat het sportpark betreden wordt. Voor spelers en publiek, en dat zien voorzitters om meerdere redenen echt niet zitten. Ook de Tweede Kamer is tegen en stuurt aan op een uitzondering.

De haalbaarheid van de controle is het eerste punt waar grote vraagtekens bij worden gezet. Op het complex van WV-HEDW zijn vier ingangen, waarbij de controle van betreders van het park dus al vier vrijwilligers vereist. "Ik ben voorzitter van een club met 108 elftallen, waarvan vijftig boven de 18 jaar", vertelt voorzitter Ronald Nijssen. "Dus als je het strikt opvolgt moeten we bij 25 thuiswedstrijden gaan controleren of iedereen wel een QR-code heeft. En dat is nog afgezien van de mensen langs de lijn."

Niet alleen bij WVHEDW zijn de zorgen groot. Ook op Sportpark De Eendracht in Nieuw-West, waar Atletico Club Amsterdam gebruik maakt van de faciliteiten, komt de aankondiging hard aan. "Ik weet niet wie voor mijn club komt of voor de rugby komt", begint voorzitter en oprichter Jamal Ahaddouch. "Ik heb de vrijwilligers niet, want ik heb geen boa's of politieagenten. Ik heb geen mensen die er op getraind zijn en met agressie kunnen omgaan of mensen kunnen uitleggen waarom ze niet naar binnen komen."