Nieuwe coronaregels: mondkapjes en afstandsregel keren terug, toegangsbewijs uitgebreid

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook daadwerkelijk bevestigd: vanaf aanstaande zaterdag is het verplicht om in veel publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Daarnaast moet op veel meer plekken het coronatoegangsbewijs van bezoekers worden gecontroleerd.

Klant met mondkapje in supermarkt - Orange Pictures/Bsr Productions 2

Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zojuist bekendgemaakt. De nieuwe maatregelen komen bovenop de bestaande regels, zoals de sluiting van de horeca om middernacht. Met de maatregelen hopen ze aantal coronabesmettingen terug te dringen en te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken. De mondkapjesplicht gaat gelden in winkels, overheidsgebouwen en andere publieke binnenruimtes. In treinen was het al verplicht, maar ook op stations en perrons wordt het weer verplicht mond en neus te bedekken met een masker.

Op plekken waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. Dat worden vanaf zaterdag wel veel meer plekken. Zo wordt het onder andere in de georganiseerde amateursport, maar ook bij toneelverenigingen en andere culturele gezelschappen, verplicht om voor aanvang van een training, wedstrijd, repetitie of optreden te controleren of deelnemers én bezoekers zijn getest, gevaccineerd of genezen. Ook de basisregel om anderhalvemeter afstand van anderen te bewaren, die onlangs werd afgeschaft, wordt weer uit de kast gehaald. Ook moet er weer vaker thuisgewerkt worden, op z'n minst de helft van de tijd. Coronatoegangsbewijs op werk en in zorg Voor de langere termijn werkt het demissionaire kabinet aan wetsvoorstellen die het voor werkgevers en zorginstellingen mogelijk moet maken om ook op kantoor, in verpleeghuizen en ziekenhuizen het coronatoegangsbewijs te checken. Kijk hieronder de hele persconferentie terug:

