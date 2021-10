Alkmaarse plofkraakpanden hebben weer ramen, 'Döner Galip' dankbaar voor steun

De tientallen ramen die vorige maand bij een immense plofkraak aan de Alkmaarse Achterstraat uit woningen en winkelpanden werden geblazen, zijn deze week vervangen. Galip Güler, eigenaar van de door de explosie verwoeste dönerzaak, is er ontzettend blij mee. Dat vertelt hij aan NH Nieuws. "Het was gevaarlijk met al dat glas, nu kunnen we weer gewoon naar buiten kijken."

Galip Güler van GG Döner met zijn vrouw - NH Nieuws / Maaike Polder

Wie zijn zaak inloopt, krijgt een hartelijk onthaal. En sinds deze week is de gastvrijheid vanaf buiten al zien. "We hebben weer ramen", zeggen Güler en zijn vrouw blij, erop aandringend dat ook wij iets moeten eten en theedrinken. Die vrolijkheid leek op de vroege ochtend van 24 september voorgoed weg te zijn: criminelen plegen dan een plofkraak op de particuliere pinautomaat tegenover hem. Het is één grote ravage in de straat én dus ook in Gülers pasgeopende eettent, waarvoor hij nog geen verzekering had afgesloten. Tekst gaat door onder de foto.

Het verdriet is groot, de ochtend van de plofkraak - Maaike Polder / NH Nieuws

Een paar weken later gaat het dus een stuk beter. Niet alleen zijn Güler en zijn vrouw blij met de nieuwe ramen, ze zijn ook ontzettend dankbaar voor de vele steunbetuigingen van betrokken Alkmaarders in de nasleep van de explosie. "Mensen stuurden lieve kaartjes, kwamen langs om te zien hoe het met mij en mijn gezin ging, ze gaven extra fooi bij het bestellen van een broodje of Turkse pizza, of deden zelfs een donatie. Ik wil heel Alkmaar dan ook bedanken." Tekst gaat door onder de foto.

Een lief gebaar van een anonieme gever - NH Nieuws / Maaike Polder

Mede dankzij al die donaties heeft hij kortgeleden een nieuwe vrieskist gekocht, waardoor hij ook weer 'voor alle Alkmaarders' kan grillen. De klanten die een voor een binnenkomen, krijgen ook allemaal thee en zoetigheid aangeboden tijdens het wachten. Pinautomaat terug? Of de pinautomaat terugkomt in de telefoniewinkel in de Achterstraat, is onduidelijk. Euronet, de beheerder van de pinautomaat, geeft, ondanks meerdere vragen van NH Nieuws, geen duidelijkheid. De gemeente weet op dit moment niet of de vergunning kan worden ingetrokken. Eerder bleek al dat de gemeente geen risicoanalyse hoefde te maken voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van de automaat. Eigenaar van het pand waar de automaat zat, Ways Zai, zegt tegen NH Nieuws: "Van mij hoeft het niet meer zo nodig, maar ik zit nog drie jaar vast aan een contract bij Euronet." Tekst gaat verder onder foto.

Nu alleen de stickers nog! - Maaike Polder / NH Nieuws

Wat zou Güler ervan vinden als de pinautomaat terugkomt? "Ik weet het niet zo goed", reageert hij. "Misschien is het wel goed voor buitenlandse toeristen, die komen vaak bij ons in de straat omdat ze willen pinnen. Maar de buurtbewoners zijn natuurlijk ook bang geworden." De politie laat aan NH Nieuws weten dat er nog geen verdachten zijn gearresteerd voor de plofkraak. "Het onderzoek loopt nog, dat is alles wat ik er op dit moment over kan zeggen", aldus een woordvoerder.