Nog geen arrestaties voor plofkraak Alkmaar: dit gebeurde er vannacht

De politie heeft nog geen verdachten gearresteerd voor de plofkraak vannacht in het centrum van Alkmaar. Dat laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. De plofkraak zorgde vannacht voor een enorme ravage: onder meer de ruiten van tientallen huizen en winkelpanden sneuvelden: dit gebeurde er vannacht.

De Achterstraat lag vanochtend bezaaid met glas. De plofkraak op een geldautomaat bij een winkelpand van die nacht heeft weinig ruiten heel gelaten. Buurtbewoners hoorden twee knallen na elkaar. "Ik lag rustig te slapen en ik hoorde een hele harde knal, mijn bed schudde ervan", vertelde Emily, die tegenover het winkelpand woont. "Ik dacht dit is niet goed, wat is er aan de hand? Ik spring uit mijn bed en op dat moment is er nog een knal en sprongen al mijn ruiten eruit. Totale chaos eigenlijk." Een getuige zei tegen Alkmaar Centraal dat hij twee mannen weg zag rijden op een scooter. "Ik zag eerst één man naar buiten komen en daarna een tweede. Ik had eerst niet in de gaten wat er gebeurde, maar toen dacht ik 'dit is een plofkraak'. Ze zijn er op een Vespa-scooter vandoor gegaan." Tekst gaat verder onder de video.

Plofkraak Achterstraat Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Sabotage De politie kon niet meteen op de plofkraak afkomen. Toen agenten naar de Achterstraat wilden rijden, bleek het hek van het politiebureau aan het Mallegatsplein te zijn gesaboteerd. Met een ketting was het hek afgesloten. De politie knipte de ketting 'vrij snel door' en ging op weg. Of de sabotage verband houdt met de plofkraak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het enige dat de politie er nu over zegt, is dat ze dat nu onderzoeken. Bij het winkelpand werden vervolgens nog twee explosieven aangetroffen. Buurtbewoners moesten daarom rond 5.00 uur hun huis uit, omdat het niet veilig was. Onderzoekers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelden de twee explosieven veilig en brachten deze vanmorgen in De Boekelermeer tot ontploffing.

Het winkelpand dat het doelwit was van de plofkraak heeft heel veel schade en moet misschien gesloopt worden. "Ik werd om 3.50 uur wakker gebeld", vertelde pandeigenaar tegen NH Nieuws. "Het is verschrikkelijk. Ook voor alle winkeliers hier in de straat. Iemand heeft hier net zijn winkel opgeknapt en staat hier nu te huilen." Hij kan nog niet bevatten wat er gebeurd is. "Het is triest. Dat mensen zo gemeen zijn en zulke dingen kunnen doen. Ongelofelijk."