Politiebond over kettingslot-sabotage voor plofkraak: "Ongekend brutaal én berekenend"

Bijna een week geleden klinken in het centrum van Alkmaar enorme explosies. Als de politie vanaf het bureau met gillende sirenes naar de Achterstraat wil rijden, blijkt het politiehek gesaboteerd met een kettingslot. "Gewetenloos en zware criminaliteit. Ze durfden grote risico's te nemen", zegt voorzitter van de politiebond Jan Struijs tegen NH Nieuws over de daders, die nog steeds niet zijn gepakt.

Vrijdag de 24e, in het holst van de nacht: terwijl het een paar honderd meter verderop volgens omwonenden van de geldautomaat wel oorlog lijkt, proberen agenten met man en macht het hek open te doen. Tot hun grote verbazing zit er een grijs kettingslot van paal tot paal. Ze trekken, duwen en gelukkig hebben ze wat materiaal in hun achterbak liggen. Het lukt uiteindelijk om het slot door te knippen. Een paar agenten zijn inmiddels al vertrokken op de fiets, de anderen volgen met de auto: in de Achterstraat treffen ze een ravage aan. Hoewel een officieel verband tussen de plofkraak en sabotage van het hek nog niet is bewezen, acht de politie dit wel waarschijnlijk. Met jarenlange straat- en recherche-ervaring en inmiddels een functie bij de politiebond kreeg Jan Struijs de kettingslot-sabotage in Alkmaar ook te horen. "Dit is wel uitzonderlijk en sluw. Criminelen willen natuurlijk zoveel mogelijk ruimte en tijd winnen, maar heel vaak komt het niet voor dat ze van te voren nadenken hoe ze de politie kunnen hinderen."

Arrestaties plofkraken Vandaag bekend dat er arrestaties zijn verricht voor plofkraken in Nederland in Duitsland, maar dit staat niet in verband met de plofkraak in Alkmaar en eerder die week in Amsterdam- Noord, aldus een politiewoordvoerder. Voor deze is nog niemand aangehouden: op dit moment worden tips nagelopen en het vele beeldmateriaal (de hele stad hangt voor camera's) uitgekeken.

Toch gebeurt sabotage wel al op andere manieren: bij Struijs zijn gevallen bekend dat de banden van politieauto's zijn lek gestoken (of door kraaienpoten) zodat ze niet weg konden rijden, of dat door plegers een incident wordt gemeld aan de andere kant van de stad. "Zoals een brand met kinderen nog binnen, waar politieagenten dan natuurlijk massaal snel op af gaan." Hij zegt dat wat er aan het Mallegatsplein in Alkmaar gebeurde ook niet per se een slimme zet was van de criminelen. "Het is ernome risicovol. De pakkans is natuurlijk best groot, daarnaast weet je bij een politiebureau niet precies waar de camera's hangen." Boven het hek waar een slot omheen is gedaan, hangt een camera. Hoe kan het dat niemand het op tijd heeft gezien? (zie foto hieronder, tekst gaat door)

"Er zit niet iemand 24 uur per dag op de beelden van die camera te letten. Dit kan ook niet: ook in Noord-Holland en Alkmaar moet de politie het met veel minder mensen doen door een personeelstekort." Het kan volgens hem ook zijn dat iemand die dienst had een arrestant moest begeleiden, of een proces verbaal opmaken."Dan ben je gewoon even weg. Maar misschien wisten de daders dat wel: zo'n ketting is snel gelegd." Zit er niet iets van een bewegingssensor aan vast dan?

"Nee, dat is geen optie: er moeten constant mensen in en uit. Als je daar een ding ophangt dat piept wordt je gek. Ze hadden dit niet kunnen voorkomen, is mijn mening." Zwaardere straffen Struijs denkt dat, mochten de daders alsnog worden gearresteerd en een verband tussen het slot en de plofkraak wordt bewezen, zij weleens een hogere straf zouden kunnen krijgen. "Rechters rekenen dit soort dingen altijd erg zwaar aan, juist omdat het getuigt van gewetenloosheid en het risico dat je neemt met onschuldige burgers. Het is sluw, agressief en egoïstisch." Zo'n plofkraak en de gevolgen ervan zijn namelijk levensgevaarlijk. "Er kunnen slachtoffers vallen. Stel dat iemand moet worden gereanimeerd: elke seconde telt dan. Daarnaast krijgen nu ook veel meer signalen van mensen die in de omgeving van een geldautomaat wonen en zich onveilig voelen."

Concluderend vindt Struijs dat het gebruik van het kettingslot in een patroon past dat de politie de laatste jaren ziet: "Criminelen worden naast jeugdiger ook inventiever. De meesten zouden hier niet aan beginnen. Naast dat het berekenend is, vind ik het vooral een gradatie van ongekende brutaliteit." De politie laat aan NH Nieuws weten dat het niet mogelijk is om bij het bureau aan het Mallegatsplein eventueel een tweede, nooduitgang te maken, omdat het gebouw op een eiland ligt. Hieronder beelden van vlak na de plofkraak in de Achterstraat.

