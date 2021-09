Glazen uit tiental huizen geblazen, bewoners bang: "Er hadden doden kunnen vallen"

Dat zegt ze in onderstaande video tegen NH Nieuws. Rond 3.00 uur gingen explosieven af bij de pinautomaat in de Achterstraat, midden in het Alkmaarse centrum. Toen de politie naar de melding wilde gaan, bleek dat het hek was gesaboteerd: er zat een slot omheen.

Het winkelpand waar de automaat in zat is heel erg beschadigd en moet mogelijk gesloopt worden. De eigenaar vertelt dat hij geschrokken is, maar er ook 'niets meer aan kan doen'.